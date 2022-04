Chaos na polskim niebie. Dwa najważniejsze urzędy przekazują rozbieżne informacje

Są poważne rozbieżności w komunikatach płynących z Polski i Unii Europejskiej. Chodzi o efekty strajku kontrolerów ruchu lotniczego.

„Od 1 maja Urząd Lotnictwa Cywilnego wdroży program odwoływania lotów, aby znacząco zmniejszyć liczbę lotów do i z polskiej przestrzeni powietrznej” – napisała w odpowiedzi na pytania portalu money.pl, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. „Rozpoczęto dyskusje na temat sposobu realizacji tego programu” – napisano także. Co ciekawe, jest to zupełnie sprzeczne z komunikatem wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

„W związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kontrolerami ruchu lotniczego, w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych. Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona” – czytamy w komunikacie ULC, który zaprzecza temu, co przekazał Eurocontrol.

Utrudnienia tylko w Warszawie i Modlinie

„Wspólnie z EUROCONTROL ustalono, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja br. loty z polskich lotnisk regionalnych oraz loty nad Polską powinny odbywać się bez gwałtownych zakłóceń. Większe nieregularności lotów spodziewane są na lotniskach w Warszawie i Modlinie” – czytamy także. Wcześniej informowano, że jeśli PAŻP nie dojdzie do porozumienia z polskimi kontrolerami lotów, to obsługę przestrzeni powietrznej mogą przejąć kontrolerzy z któregoś z europejskich państw.

„Jednak kompetencje Prezesa ULC jako władzy lotniczej nie obejmują nadzoru właścicielskiego nad PAŻP. Prezes ULC nie posiada umocowania i narzędzi do angażowania się w spory społeczne na gruncie prawa pracy w zakresie instytucji przez niego nadzorowanych” – napisano w komunikacie ULC, co może świadczyć, że faktycznie należy się wsłuchiwać raczej w przekaz płynący z Eurocontrol.

