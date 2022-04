Nieoficjalnie: Nie ma szans na porozumienie z kontrolerami lotów. Prawdziwe problemy dopiero się zaczną

– Kontrolerzy są wynagradzani za utrzymanie siatki połączeń w Unii Europejskiej i to Unia Europejska przekazuje na ten cel pieniądze – powiedział informator, do którego dotarł portal Gazeta.pl. Co ciekawe, jest to odwrotność tego, co w tej sprawie mówił niedawny wiceminister infrastruktury, a teraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

– Kontrolerzy muszą zrozumieć, że PAŻP utrzymuje się wyłącznie z opłat linii lotniczych, przez pandemie są one mniejsze. Agencja ma mniej pieniędzy, więc i pensje pewnie będą niższe, chociaż to i tak są bardzo wysokie pensje w porównaniu ze średnią krajową – powiedział 14 kwietnia. – Jeśli ruch lotniczy spada o 80 proc., to wpływy finansowe PAŻP spadają o 80 proc. Do pewnego czasu była poduszka finansowa, która pomagała na płacenie wysokich pensji, ale on się skończyła – dodał.

– Nie ma szans, by porozumienie zostało zawarte w piątek. Pozostało zbyt wiele kwestii, Chodzi o kwestie etyki, kwestie socjalne, a także regulamin wynagrodzeń – powiedział informator Gazeta.pl. Oznacza to, że Eurocontrol rozpocznie procedurę zamknięcia części polskiego nieba, a także przekazania kontroli w ręce kontrolerów z innych krajów.

Strajk kontrolerów lotów. Miała być ugoda

W godzinach wieczornych 20 kwietnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zakończeniu kolejnej tury rozmów ze strajkującymi kontrolerami lotów. Zaznaczono, że przedstawiono wstępną propozycję porozumienia.

„W trakcie spotkania Pracodawca przedstawił wstępny projekt porozumienia ustalający zakres działań niezbędnych do poprawy warunków pracy i wynagradzania. Przedstawiciele ZZKRL zobowiązali się przekazać Pracodawcy własną propozycję aneksu do Regulaminu Wynagradzania oraz zmian do Regulaminu Pracy” – czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Polskie niebo w rękach kontrolerów zza granicy

Jeszcze dziś Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) podejmie decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informowano, może się okazać, że jeśli PAŻP nie dojdzie do porozumienia z polskimi kontrolerami lotów, to obsługę przestrzeni powietrznej mogą przejąć kontrolerzy z któregoś z europejskich państw.

