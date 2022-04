Sytuacja na polskim niebie będzie jeszcze gorsza. „Bardzo państwa przepraszam”

– Chciałbym przeprosić pasażerów za niedogodności, które już występują i potencjalnie za niedogodności jeszcze większe, które mogą nastąpić po 1 maja. Bardzo państwa przepraszam – powiedział podczas posiedzenia podkomisji sejmowej ds. transportu lotniczego szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Dodał także, że bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone, ale ze względu na mniejszą liczbę dostępnych kontrolerów lotów, nadchodzą poważne ograniczenia w ruchu lotniczym.

Europejska agencja podejmie decyzję dotyczącą ruchu nad Polską

Już w piątek 22 kwietnia Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) podejmie decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak powiedział szef ULC, w piątek o godzinie 10:00 Eurocontrol może przekazać obsługę części nieba nad Polską w ręce innej agencji ruchu lotniczego.

PAŻP próbuje porozumieć się z kontrolerami

W godzinach wieczornych 20 kwietnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zakończeniu kolejnej tury rozmów ze strajkującymi kontrolerami lotów. Zaznaczono, że przedstawiono wstępną propozycję porozumienia.

„W trakcie spotkania Pracodawca przedstawił wstępny projekt porozumienia ustalający zakres działań niezbędnych do poprawy warunków pracy i wynagradzania. Przedstawiciele ZZKRL zobowiązali się przekazać Pracodawcy własną propozycję aneksu do Regulaminu Wynagradzania oraz zmian do Regulaminu Pracy” – czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Strony zobowiązały się prowadzić dalsze rozmowy celem osiągnięcia porozumienia. „Kolejne spotkanie odbędzie się najpóźniej dnia 25.04.2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 12.00”. – podano także. „Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku” – zakończono.

