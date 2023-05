Kolejna autostrada zostanie poszerzona. Minister Adamczyk przedstawił szczegóły

Rząd w ostatnich dniach bardzo dużo uwagi poświęca autostradom. Na specjalnym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zniesienia opłat za przejazd autostradami będącymi pod kontrolą Skarbu Państwa. Jest to odpowiedź na obietnicę złożoną przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji programowej partii. Projekt będzie jeszcze w tym tygodniu głosowany przez Sejm. To jednak jeszcze nie koniec.

Autostrada A1 zostanie poszerzona

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował dziś na konferencji prasowej, że rząd ma kolejne plany związane z autostradami. Tym razem chodzi o ich poszerzenie. Wcześniej mówiono o poszerzeniu autostrady A2 na odcinku Warszawa-Łódź (trwają już prace środowiskowe)m ale teraz dowiedzieliśmy się o kolejnej tego typu inwestycji.

– Układ komunikacyjny kraju, w tym sieć autostrad, był planowany wiele lat temu. Nie przewidziano wtedy, że na niektórych odcinkach wzrost ruchu będzie na tyle duży, że konieczna będzie rozbudowa tych tras. Tak jest na niektórych odcinkach autostrady A4, A2 między Łodzią i Warszawą oraz na odcinku A1 Toruń – Włocławek – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji poszerzone zostaną obie jezdnie o trzeci pas ruchu po wewnętrznej stronie, z wykorzystaniem środkowego pasa dzielącego. Projekt obejmuje dostosowanie parametrów technicznych autostrady A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, w szczególności spowodowanego przejęciem ruchu z drogi S10 Szczecin – Warszawa. Ma to związek z planowana budową S10 na odcinku od węzła Włocławek Północ do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50/S50) i budową S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń. Prognozowane natężenie ruchu na odcinku autostrady A1 na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ zbliża się do wartości odpowiednich dla przekroju 2x3. Spodziewany jest dalszy stopniowy wzrost natężenia ruchu na tym odcinku.

