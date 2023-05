Wyścig z czasem o bezpłatne autostrady. Głosowanie w piątek

Szef sejmowej komisji infrastruktury Paweł Olszewski (KO) poinformował PAP, że podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu, który zakłada zniesienie opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA. Tego samego dnia ma się odbyć także drugie czytanie, a głosowanie przeprowadzić można będzie w piątek.

Po uchwaleniu przez Sejm ustawa trafi do Senatu. Izba może głosować na najbliższym posiedzeniu, ale wypada ono dopiero 21-22 czerwca.

Prezydium Senatu nie wyklucza jednak, że termin procedowania ustawy może być szybszy. Taka decyzja zostanie podjęta po uchwaleniu jej przez Sejm.

Bezpłatne autostrady. Na start dwa odcinki

W pierwszej kolejności kierowcy mają zostać zwolnieni z opłat za przejazdy na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, czyli na autostradzie A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica. Zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie samochodów osobowych. Rząd nie wykluczył, że w przyszłości możliwe będzie zniesienie opłat również na odcinkach zarządzanych przez prywatne firmy.

„Brak odpłatności oznaczać będzie bowiem, że na ponad 1300 km sieci autostrad zarządzanych przez stronę publiczną kierowcy pojazdów osobowych będą poruszać się swobodnie, bez konieczności uiszczania opłat” – czytamy w uzasadnieniu.

Premier Morawiecki o darmowych autostradach

– Jeśli chodzi o autostrady, to tutaj w najbliższym czasie, od 1 lipca, wszystkie te, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to są 2 odcinki dzisiaj, chcemy żeby były zwolnione z opłat całkowicie – ogłosił premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w Klubie Senior+ w Skalbmierzu. – Ale może uda się także kolejny odcinek. Pracujemy nad tym, wymaga to negocjacji. Zleciłem ministrowi infrastruktury pilne prace przy tym temacie. Dyskusja o zwolnieniu z opłat autostrad, które są przyznane w czasach naszych poprzedników koncesjonariuszom, będzie trudniejsza. Będziemy prowadzić te negocjacje w najbliższych 6-12 miesiącach – oznajmił polityk.

– Pierwsze odcinki, pytano o koszty, to będzie koszt około 200 milionów złotych, może trochę więcej, zależy od analiz ruchu drogowego. Kolejne odcinki to kolejne kilkaset milionów złotych. Gdyby chcieć również zwolnić z opłaty Autostradę Wielkopolską, odcinek od Konina do Nowego Tomyśla i Nowy Tomyśl-Świecko, to będą kolejne setki milionów złotych. Będziemy negocjowali z koncesjonariuszami – zapowiadał szef rządu.

Czytaj też:

Darmowe autostrady w Polsce. Ile zaoszczędzimy?Czytaj też:

Polacy oszczędzą, a Skarb Państwa straci. Darmowe autostrady będą ciosem dla budżetu