Autostrady będą bezpłatne. Wyjazd na wakacje będzie tańszy

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym. To projekt przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów. – Pozwala on zaprzestać poboru opłat na autostradach zarządzanych przez państwo. Następny projekt będzie dotyczył także opłat na autostradach koncesjonowanych. W Polsce autostrady nie będą płatne – zapewnił minister Andrzej Adamczyk. – Mamy nadzieję, że opłaty zostaną zniesione już 1 lipca – dodał.

– Celem jest, aby autostrady były głównym korytarzem komunikacyjnym dla szczególnie samochodów osobowych, ale także ciężarowych – powiedział szef resortu infrastruktury. Minister wspomniał, że zwiększy to nie tylko bezpieczeństwo, ale także zmniejszenie kosztów utrzymania dróg krajowych.

Obietnice programowe PiS

Jest to zapowiedź obietnicy, którą na konwencji programowej PiS przedstawił prezes partii Jarosław Kaczyński. To właśnie w miniony weekend padły zapewnienia nie tylko o waloryzacji świadczenia 500+ do 800+, ale także kwestie dotyczące autostrad.

W zapowiedzi padły jednak słowa nie tylko o autostradach zarządzanych przez państwo, ale także te, które obsługują prywatni operatorzy. Rząd planuje zmiany także w tej kwestii.

– Zmiana ustawy możliwa jest wówczas, gdy wynegocjumemy z koncesjonariuszami stosowne warunki, na których będzie mogła być zniesiona płatność za przejazd. Dopiero wtedy możemy wprowadzić zmiany ustawowe. Jak powiedział pan premier i prezes Jarosław Kaczyński, uważam, że uda się to zrobić w ciągu roku. Proszę jednak nie oczekiwać, że podamy konkretny termin. Dajemy sobie na to rok, ale mamy nadzieję, że będzie to szybciej – powiedział na konferencji minister Andrzej Adamczyk.