Nowe zasady promocji na kosmetyki do makijażu w drogeriach Rossmann. Będzie nawet 70 proc. taniej

Kiedy promocja?

Promocja rozpocznie się 16 września i potrwa do 30 września. Jak podkreśla sieć Rossmann, zmianie uległ nie tylko termin, ale i formuła akcji promocyjnej. Potrwa ona dwa tygodnie.

Jakie rabaty?

Co z zasadami? W tym czasie nie będzie obowiązywał stały rabat, ale indywidualne promocje na produkty oraz marki makijażowe. „Możecie się spodziewać zniżek w wysokości 40, 50, 60, a nawet 70%, a także ofert opartych na zasadzie 1+1 gratis” – zapowiada sieć drogerii.

Nowe zasady promocji

Jakie jeszcze zmiany przygotował Rossmann? Do tej pory zniżka obowiązywała przy zakupie minimum trzech rożnych kosmetyków do makijażu. W tegorocznej edycji wystarczy kupić jeden projektu, by skorzystać z promocji. Promocja działa także w przypadku wyboru kilku takich samych artykułów. Będą z niej mogli skorzystać nie tylko członkowie Klubu Rossmann, ale wszyscy klienci.

Niespodzianki dla najszybszych

Nie zapomniano jednak o tych, którzy są uczestnikami programu lojalnościowego. Dla osób, które najszybciej skorzystają z promocji na produkty do makijażu, przygotowane zostały niespodzianki przy kasach.