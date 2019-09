50 tysięcy kosmetyków za 1 grosz w Rossmannie. Co zrobić, aby je otrzymać?

Promocja w Rossmannie - co można kupić

Dzięki wrześniowej promocji w Rossmannie taniej będzie można kupić tak zwaną kolorówkę, czyli produkty do makijażu. To między innymi: tusze do rzęs, eyelinery, pudry, rozświetlacze, fluidy, konturówki, bronzery, róże czy cienie do powiek.

Rossmann - kiedy trwa i kto może skorzystać z promocji?

Promocja na kolorówkę tej jesieni potrwa 2 tygodnie – od 16 do 30 września. W odróżnieniu od dotychczasowych akcji, kiedy należało kupić co najmniej 4 różne produkty, które były przecenione o 49 lub 55 proc. nie będzie obowiązywał stały rabat, a indywidualne promocje na produkty w wysokości 40, 50, 60, a nawet 70 proc., a także oferty oparte na zasadzie 1+1 gratis.

Wrześniowa akcja makijażowa wiąże się z jeszcze jedną ważną zmianą – mogą z niej skorzystać nie tylko członkowie Klubu Rossmann, ale wszyscy klienci.

Promocja w Rossmannie - niespodzianka dla członków Klubu

Członków Klubu Rossmann w trakcje jesiennej promocji czeka też dodatkowa niespodzianka. Drogeria przygotowała aż 50 tysięcy gratisów. Należy kupić przynajmniej jeden produkt do makijażu, przy kasie zeskanować kartę w aplikacji, a w zamian można dostać niespodziankę za symboliczny 1 grosz. Liczba upominków jest ograniczona a gratisowe kosmetyki wydawane są losowo. Z akcji można skorzystać tylko jeden raz, wyłącznie w drogeriach stacjonarnych.