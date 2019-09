Ikea podwyższyła cenę popularnego dania. Po raz pierwszy od... 22 lat

Hot dogi to jedno z najczęściej wybieranych dań w Bistro IKEA. Od 22 lat klienci mogli je kupić za złotówkę. Teraz szwedzka sieć sklepów zdecydowała się na podniesienie ceny. Podwyżka jest drastyczna. Do niedawna za bułkę z ciepłą parówką i ketchupem lub musztardą trzeba było zapłacić złotówkę. Teraz za to samo danie klienci będą zmuszeni zapłacić dwa złote. Cena została podniesiona zatem o 100 proc.

Z czego wynika podwyżka?

Jak informuje Otopress.pl, sieć zdecydowała się na podwyżkę, ponieważ „cena sprzedaży nie pokrywała kosztów produkcji dania”. „Decyzja była podyktowana wzrostem cen surowców, których używamy do ich przygotowania. Cenę 1 zł utrzymywaliśmy w Polsce od co najmniej 1997 r. Obecnie jednak, ze względu na wzrost cen surowców, nie jesteśmy w stanie utrzymać tej ceny” – poinformowała IKEA w oświadczeniu, cytowanym przez Radio Zet. Od 1 września 2019 roku hot dogi w Bistro IKEA są sprzedawane w nowej cenie. W sklepowej restauracji można kupić również wegetariańską wersję hot doga, którego cena od momentu wprowadzenia wynosi 2 złote.

Czytaj także:

Gang Słodziaków w Biedronce. Naklejki trafiają na aukcje, jest jedno „ale”