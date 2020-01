Największy diament znaleziony od ponad 100 lat zmienił właściciela. Transakcja zaskoczyła ekspertów

Sewelo został odnaleziony w kopalni Karowe w Botswanie w 2019 roku i jest największym znanym diamentem od 1905 roku. Od momentu odnalezienia nie było wiadomo, w czyich rękach się znajduje. Teraz kupiła go jedna z najbardziej znanych firm, znana głównie z produkcji torebek - Louis Vuitton. Michael Burke, prezes legendarnej firmy nie chciał zdradzić kwoty, za którą diament został kupiony. Powiedział jednak, że kwotę należy liczyć w milionach dolarów. „Nikt nie spodziewał się, że zainteresujemy się drogą biżuterią” – powiedział. „To sygnał alarmowy dla całego rynku” –dodał.

Największy diament przecięto na pół

Sewelo jest wielkości piłki tenisowej. To drugi co do wielkości diament, który kiedykolwiek wydobyto. Największy to liczący 3106 karatów diament Cullinan odnaleziony w Południowej Afryce w 1905 roku. Został on przecięty i po oszlifowaniu powstały z niego dwa diamenty. Jeden z nich ma 530 karatów, drugi 317 karatów. Oba znajdują się w koronie królowej Elżbiety II. Nazywane są Wielką i Mniejszą Gwiazdą Afryki.

