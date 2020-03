Biedronka zwiększa częstotliwość mycia wózków. Pokazuje, jak przebiega cały proces

Biedronka w zamieszczonym na swojej stronie internetowej komunikacie prasowym poinformowała, że „zabiera wózki sklepowe na kąpiel”. Do informacji dołączono zdjęcia, by klienci mieli wyobrażenie o tym, jak może to wyglądać.

Mamy nadzieję, że wszystkie sklepy i markety co jakiś czas urządzają swoim wózkom i koszykom takie kąpiele. W związku z niepokojem dotyczącym epidemii koronowirusa sieć dyskontów Biedronka postanowiła pokazać, że w jej przypadku faktycznie do takiego czyszczenia dochodzi. W komunikacie dotyczącym tej sprawy firma podkreślała, że teraz – przez wzgląd na pracowników i klientów – takie czyszczenie odbywa się z większą częstotliwością. Jak dowiadujemy się na stronie Biedronki, czyszczeniem wózków i koszy sklepowych w marketach zajmują się wyspecjalizowane firmy. „Najpierw poddawane są namaczaniu przy wykorzystaniu wody i płynu dezynfekcyjnego o odpowiednim roztworze, a następnie trafiają do kąpieli parowej, przeprowadzanej standardowo w temperaturze 90°C. W jej trakcie do usuwania zanieczyszczeń stosowane są specjalne parownice wyposażone w szczotki, a także szorowarki i flizelinowe ścierki, zawsze jednorazowego użytku. Parownica czyści całą powierzchnię, na jakiej zostaje zastosowana i zabija obecne na niej zarazki” – czytamy. Firma podkreśla, że parownice stosowane są także w szpitalach, m.in. do czyszczenia łóżek. „Miesięcznie w sklepach Biedronka dezynfekcji poddawane jest około 85 tys. koszyków, co zajmuje łącznie ponad 27 tys. godzin” – podaje Paweł Franczak, starszy specjalista ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka. Czytaj także:

