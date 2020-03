Biedronka wprowadziła zbliżeniowe transakcje do 100 zł bez PIN-u

Biedronka wprowadziła możliwość zapłaty zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez konieczności potwierdzania ich kodem PIN we wszystkich sklepach sieci w Polsce, podała spółka. Ponad 6,7 tys. terminali zostało dostosowanych do nowego limitu od piątku 20 marca, a kolejne dołączą w weekend.