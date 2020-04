Zakupy przez internet w Biedronce? Teraz to możliwe

Nowa usługa skierowana jest do mieszkańców 10 miast: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Gdańska, Gdyni i Sopotu i dotyczy ponad stu marketów Biedronki. Klienci za pośrednictwem aplikacji Glovo zyskują dostęp do około tysiąca najczęściej wybieranych przez kupujących produktów spożywczych oraz kosmetyków. Osoby korzystające z zakupów online otrzymują możliwość zamówienia towarów w tych samych cenach, po których są one aktualnie sprzedawane w sklepach, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji.

Ile kosztuje dostawa zakupów z Biedronki?

Zakupy będą dostarczane przez kurierów w ciągu godziny od dokonania zamówienia, a dostawa ma odbywać się w sposób umożliwiający brak osobistego kontaktu. „Cena jednorazowej dostawy oferowanej przez Glovo należy do najniższych na rynku w relacji do typowego koszyka zakupowego sieci Biedronka i wynosi 9,99 zł. Nie ma konkretnych limitów wagowych, jednak waga zakupów nie powinna przekraczać fizycznych możliwości dostawcy” – czytamy w informacji prasowej. Zamówienia będą przyjmowane w godzinach 10-22:30, a w przypadku większej liczby zamówień, czas oczekiwania na dostawę może się wydłużyć.

Jak zrobić zakupy w Biedronce przez internet?

Do zrobienia zakupów online w Biedronce konieczna jest wspomniana aplikacja Glovo. Można ją pobrać w popularnych sklepach internetowych, takich jak Google Play oraz Apple App Store. Klienci po zainstalowaniu aplikacji zyskują dostęp do produktów podzielonych na konkretne kategorie takie jak kosmetyki, higiena osobista, pieczywo, warzywa, owoce czy mięso, ryby i wędliny.

