Handel w niedzielę, niższe podatki i inne godziny dla seniora. Branża chce zmian

Ograniczenia w handlu

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe obostrzenia i wymagania dotyczące działalności sklepów, punktów usługowych i targowisk. Mogą w nich przebywać jednocześnie, oprócz obsługi, nie więcej niż 3 osoby przypadające na jedno stanowisko kasowe. Dodatkowo w godzinach od 10.00 do 12.00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia. Zasada ta nie ma zastosowania do stacji benzynowych i targowisk, a także w sytuacji, w których ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia – konieczne jest wydanie z apteki lub punktu aptecznego potrzebnego medykamentu.

Obowiązkowe jest również noszenie przez klientów rękawiczek jednorazowych, które, począwszy od 2 kwietnia musi zapewnić sklep, punkt usługowy lub zarządzający targowiskiem. Placówki handlowe i usługowe zobowiązane zostały także do dokonywania po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

Sieci chcą zmian

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji przygotowała całą listę postulatów dotyczących zmian w tych obostrzeniach. – Przed sklepem jest dużo więcej osób niż w sklepie. W środku jest ich garstka, ze względu, że są to sklepy wielkopowierzchniowe. Musimy dbać o to, żeby klienci przed sklepem nie mieli interakcji i dbali o odległość. Wydłużamy godziny pracy sklepów – mówiła Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Jednym z postulatów jest przywrócenie handlu w niedzielę. – Chcielibyśmy, żeby po okresie epidemii, a także już teraz, wrócił handel w niedzielę. To dodatkowo wzmocniłoby przepustowość sklepów, w czasie kiedy klienci maja utrudniony dostęp do zakupów. Po kryzysie pozwoliłoby to nam i naszym kontrahentom odbudować część strat, bo nie cały asortyment jest teraz dostępny – zaznaczyła prezes POHiD.

Na liście POHiD znalazły się także inne postulaty:

zmiana limitu klientów: w placówce handlowej o powierzchni do 100 m 2 – 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, a w placówkach powyżej 100 m 2 – 1 osoba na minimum 15 m 2 ;



– 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, a w placówkach powyżej 100 m – 1 osoba na minimum 15 m ; możliwość odbioru zakupów online w placówce handlowej przez cały tydzień, z weekendem włącznie;

rezygnacja z zakazu działalności dla marketów budowlanych w soboty i niedziele;

zakupy dla seniorów w pierwszych dwóch godzinach po otwarciu sklepu;

zapewnienie przez rząd nieprzerwanych dostaw środków ochrony osobistej dla konsumentów, w postaci jednorazowych rękawiczek, masek, płynu do dezynfekcji, w cenach nieodbiegających od rynkowych.

Czytaj także:

Nowe godziny otwarcia sklepów po świętach. Co się zmieniło?