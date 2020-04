Szybsze otwarcie galerii handlowych? Rzecznik rządu: Rozważane przesunięcia z trzeciego etapu na drugi

Rzecznik rządu Piotr Müller był pytany, kiedy możemy się spodziewać wdrożenia kolejnego etapu rozluźniaia ograniczeń wdrożonych wraz z epidemią koronawirusa. Według dotychczasowych planów drugi etap ma dotyczyć otwarcia sklepów budowlanych w weekendy, otwarcia hoteli i innych miejsc noclegowych oraz otwarciu niektórych instytucji kultury, takich jak biblioteki, muzea czy galerie sztuki.

– Większość obostrzeń, myślę, że jeszcze będzie nam towarzyszyła całkiem długo. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek, kwestii dużych rygorów epidemicznych, sanitarnych – mówił Müller na antenie radiowej „Trójki”. – Natomiast faktycznie jutro, pojutrze będą podejmowane decyzje dotyczące drugiego etapu znoszenia obostrzeń, po tym jak spłyną dane dotyczące tego tygodnia, który minął od wprowadzenia pierwszego etapu i na tej podstawie będzie przyjęta data uruchomienia tego kolejnego etapu, czyli m.in. otwarcia hoteli, miejsc noclegowych, otwarcia w weekendy marketów budowlanych czy niektórych instytucji publicznych – dodał.

Dopytywany o dokładny termin, czy będzie to 4 lub 11 maja, rzecznik rządu podkreślił, że decyzja nie została jeszcze podjęta. – Obecnie brane pod uwagę są oba terminy, tak samo jak i termin dalszy, jeżeli by się okazało, że dane będą niekorzystne – stwierdził. Tłumaczył też, że rząd pod uwagę bierze nie tylko ogólną liczbę zakażeń, ale też miejsca, w których się pojawiły. – Jeżeli by to było jedno ognisko nawet przy większym wzroście zakażeń, w jednym miejscu, to sytuacja, którą da się trzymać pod kontrolą i w związku z tym można byłoby przejść do drugiego etapu – mówił rzecznik rządu.

Szybsze otwarcie galerii handlowych?

Müller przyznał tez, że są rozważane przesunięcia z trzeciego etapu na drugi. – Tutaj cały czas trwają rozmowy również z przedstawicielami galerii handlowych, na jakich zasadach oni byliby w stanie takiego podwyższonego rygoru sanitarnego uruchamiać te placówki. – podkreśił Piotr Müller. –Premier Emilewicz rozmawia w tym zakresie, premier zresztą też w zeszłym tygodniu spotkał się na wideokonferencji z tymi właścicielami galerii handlowych, więc tu rozważane są również takie ruchy, natomiast wszystko jest zależne mimo wszystko od tej liczby zakażeń i rozmieszczenia ich na terenie kraju – dodał.

Do tej pory rząd informował, że otwarcie sklepów w galeriach handlowych będzie zrealizowane w trzecim etapie rozluźnienia obostrzeń.

