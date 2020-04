Zakupy w majówkę. Czy sklepy będą otwarte?

Od pewnego czasu w handlu obowiązują nowe ograniczenia, dotyczące m.in. liczby klientów mogących przebywać w sklepach. Zamknięte są także galerie handlowe, których działalność zostanie wznowiona w poniedziałek 4 maja. Wcześniej czeka nas jednak majówka, która wypada na piątek, sobotę i niedzielę.

Czy sklepy będą otwarte 1 i 3 maja?

Z racji, że 1 maja (piątek) wypada Święto Pracy, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to na terenie całego kraju będzie obowiązywał zakaz handlu. Oznacza to, że markety i supermarkety pozostaną zamknięte, a zakupy zrobimy jedynie w tych sklepach, w których za kasą będzie stał właściciel lub np. na stacjach benzynowych. Podobnie będzie 3 maja, który nie dość, że przypada na niedzielę, to z racji Święta Konstytucji jest dniem wolnym od pracy.

2 maja – sklepy będą otwarte czy zamknięte?

Nieco inaczej będzie w sobotę 2 maja. Tego dnia wprawdzie przypada Święto Flagi, ale nie jest to ustawowo dzień wolny od pracy. Oznacza to, że markety i supermarkety będą otwarte. Wciąż zamknięte będą za to sklepy budowlane – przypomnijmy, wprowadzone przez rząd rozporządzenie dotyczące zamknięcia tego typu marketów w weekendy zostanie uchylone dopiero 4 maja.

Godziny dla seniorów – kiedy obowiązują?

Na mocy rozporządzenia dotyczącego handlu w trakcie epidemii koronawirusa w Polsce w godzinach 10-12 od poniedziałku do piątku zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 65. roku życia. W przypadku tzw. godzin dla seniorów wprowadzono jedną zmianę. Przed 20 kwietnia seniorzy mogli robić zakupy o wyznaczonej porze codziennie, a teraz tylko od poniedziałku do piątku.

Ile osób może przebywać w sklepie?

Od 20 kwietnia, w związku z łagodzeniem restrykcji, do sklepów może wchodzić więcej klientów.

w sklepach o powierzchni do 100 metrów kw. mogą przebywać cztery osoby na jedną kasę,

w sklepach o powierzchni powyżej 100 metrów kw. może przebywać jedna osoba na 15 metrów kw.

Należy pamiętać o konieczności zakrywania nosa i ust. Obowiązkiem administracji sklepu jest zapewnienie klientom rękawiczek jednorazowych bądź środków do dezynfekcji rąk.

