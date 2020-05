Nowe Biedronki? Nie w tym roku. Właściciel sieci koryguje plany rozwojowe przez koronawirusa

„Ze względu na niepewność dotyczącą ewolucji pandemii, nie mamy wystarczających informacji, aby przedstawić wiarygodne szacunki dotyczące potencjalnego wpływu tego kryzysu na tegoroczną działalność. Z tego powodu rozważne jest wycofanie planów przedstawionych 20 lutego przy okazji publikacji wyników za rok 2019” – czytamy w komunikacie.

Niewystarczające informacje

„Posiadane obecnie informacje każą nam stwierdzić, że pandemia będzie miała wpływ na wszystkie rynki. Jednakże stopień i głębokość tego wpływu będzie zależeć od okresu trwania pandemii i działań zapobiegawczych podejmowanych przez każdy kraj” – czytamy dalej.

Jeronimo Martins podało w lutym, że plan rozwoju na 2020 r. przewiduje dołączenie ponad 100 lokalizacji Biedronki netto (z czego ok. 60 proc. w standardowym formacie, a pozostałe - w mniejszym formacie) i ok. 50 - Hebe. Plan modernizacji sklepów miał w tym roku objąć ok. 250 placówek.

Na koniec marca br. sieć Biedronka liczyła 3010 placówek o łącznej powierzchni 2,03 mln m kw.

Czytaj także:

Poznać wroga. Bill Gates uruchomił projekt, który ma pomóc przezwyciężyć koronawirusa