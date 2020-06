Rossmann jakiego w Polsce nie było! Można napełniać kosmetykami własne opakowania

To krok znanej sieci w przyszłość – sklep, w którym nowoczesny design przenika się z najnowszymi technologiami, a wybrane marki, zgodne z najnowszymi światowymi trendami, zachęcają do testowania i zabawy.

Drogeria w Manu to cztery strefy:

Będą w niej mogli szybko znaleźć podstawowe niezbędne produkty, takie jak mydło, jedzenie dla dziecka, karmę dla zwierząt czy papier toaletowy.



„Strefa Grab&go”. W ofercie w Manufakturze jest blisko 25 tys. produktów. Dlatego dla klientów, którzy lubią robić zakupy „w biegu”, firma stworzyła specjalną strefę.



„Strefę Zdrowia” zdobi ogromna ściana z mchu z napisem „Zdrowo!”. Wielbiciele zdrowego odżywiania znajdą tu m.in. przekąski, wybór produktów wegańskich, bezglutenowych i ekologicznych, wyrobów regionalnych, w tym miodów z polskich pasiek. Na półkach znalazły się też ekologiczne włoskie makarony (Alb Natur), ekologiczne kawy i herbaty (Destination) oraz największy w Polsce wybór produktów marki własnej Rossmanna, czyli enerBiO.



W tej strefie klientki znajdą też m.in. markę NYX oraz wyspę kultowej marki Semilac, gdzie będzie można zrobić manicure. Atrakcją dla klientek wrzucających zdjęcia na Instagrama będzie specjalna „Selfie Wall,” gdzie można uwiecznić np. zakupy z przyjaciółką.



„Strefę Beauty” wyróżnia bardzo rozbudowana oferta perfumeryjna. Warto zwrócić uwagę na francuską markę Adopt’ – tworzone przez nią zapachy są rozlewane do niewielkich flakoników, które idealnie się mieszczą nawet w małych damskich torebkach.



W skład marki wchodzi około 250 produktów. Są wśród nich te z naturalnymi składnikami, wegańskie, waterless (jak mydła w kostce czy pudry do mycia włosów – są one odpowiedzią na potrzeby naszej planety, bo do ich produkcji zużywa się mniej wody), czy sensoryczne (działające na zmysły powonienia, wzroku i dotyku – kule, pudry, ciastoliny, galaretki czy musy). Przy tworzeniu ich opakowań firma myślała o ekologii – sięgnęła głównie po papier, szkło i recyklat.



Drugą premierą jest stworzona przez firmę marka „Manufaktura Piękna”. To produkowane w Polsce kosmetyki „stworzone z miłością, zapakowane z czułością i podane z radością”.



„Manufaktura Piękna”. Jednym z hitów tej strefy jest „Refill station” – automaty, w których klienci mogą napełniać butelki wielokrotnego użytku, np. szamponem, żelem pod prysznic, płynem do prania czy mycia naczyń. W ten sposób Rossmann dokłada swój „kamyczek” do ograniczania zużycia plastiku.



