Polacy ruszyli do sklepów. Sprzedaż w czerwcu przerosła oczekiwania analityków

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2020 r. była o 8,1 proc. wyższa w porównaniu z majem 2020 r”. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w czerwcu była niższa niż przed rokiem o 1,9 proc. i wzrosła o 9 proc. miesiąc do miesiąca, podano także w komunikacie.

Traci sprzedaż przez internet

Co ciekawe, w danych za czerwiec widać już także odejście Polaków od zakupów przez internet, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w pierwszych miesiącach pandemii i okresie lockdownu.

„W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 7,5 proc.). Udział tej sprzedaży spadł z 9,1 proc. w maju br. do 7,7 proc. w czerwcu br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 26,8 proc. przed miesiącem do 19,5 proc.), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 25,2 do 21,8 proc.) oraz 'meble, rtv, agd' (z 15,6 do 14,1 proc.)” – czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2020 r. spadek sprzedaży detalicznej w skali roku odnotowano w większości prezentowanych grup, przy czym największy w grupie „ogółem”: paliwa stałe, ciekłe i gazowe o 10,9 proc., podał Urząd.

Konsensus rynkowy przewidywał 4 proc. spadku r/r w cenach bieżących.

Czytaj także:

Jest taniej, ale spadki są niewielkie. GUS podał dane dotyczące cen produktów