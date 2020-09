Flagi na świeżym mięsie. Muszą być, ale jakie?

Potrzebę umieszczenia flag na świeżym mięsie, z krajem producenta, zgłaszano od dawna. Wreszcie Ministerstwo Rolnictwa wydało stosowne rozporządzenie nakazujące ich umieszczanie. Wchodzi ono w życie z dniem 30 września 2020 roku. Tego dnia w sklepach czekają na nas konsumentów flagi dołączone do tabliczek opisujących, co to za mięso i skąd pochodzi.

Jednak, jak pisze Business Insider Polska, pojawiły się wątpliwości, na niecały miesiąc przed wejściem w życie nowego prawa. Rozporządzenie resortu rolnictwa nie wskazuje bowiem, gdzie konkretnie muszą być umieszczone flagi, ani tego, jak mają być wyeksponowane.

O rozstrzygnięcie i doprecyzowanie tematu poprosił Związek Polskie Mięso, zrzeszający polskich producentów z branży mięsnej. Wysłał do resortu rolnictwa zapytanie i czeka na odpowiedź.

„Wymóg podawania informacji dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. Poz. 2461)” – napisał resort rolnictwa wydając rozporządzenie.

Jak pokazują badania, które przypomina BIP, Polacy są konsumentami-patriotami. Z badania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” z 2019 roku wynika, że Polska jako kraj pochodzenia produktu jest trzecim (po cenie i jakości) czynnikiem decydującym o chęci zakupu. Z kolei wg Instytutu Badawczego „ARC Rynek i Opinia” ponad połowa Polaków, robiąc codzienne zakupy, zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktów.

