Spore podwyżki cen w sklepach. Gdzie zdrożało najbardziej?

Przed powrotem do szkół średnie ceny towarów szybkozbywalnych wzrosły o ok. 1 proc. miesiąc do miesiąca. Sierpień 2020 był droższy niż lipiec 2020, ale tańszy niż drugi miesiąc wakacji przed rokiem. W porównaniu rok do roku zdrożały głównie produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, za to wyraźnie potaniały słodycze. Sierpniowy raport cenowy, sporządzony w oparciu o comiesięczne badanie przeprowadzane przez audytorów ASM Sales Force Agency, wykazał nieznaczny spadek wartości koszyka zakupowego (przykładowego zestawu 40 podstawowych produktów FMCG).

Koszyk lekko w górę

Wartość uśrednionego koszyka zakupowego przed końcem wakacji wyniosła 231,22 zł, a więc była o 2,21 zł (ok. 1 proc.) wyższa niż w lipcu 2020, ale za to niższa niż w sierpniu ubiegłego roku.

Ponownie najwięcej płaciliśmy za zakupy online, które w sierpniu jeszcze podrożały (o 6,58 zł m/m) i wyniosły 256,41 zł. Zmalała za to różnica do najdroższego sklepu stacjonarnego (w sierpniu okazała się nim hurtownia Cash&Carry – Selgros). Oznacza to, że to tutaj ceny wzrosły najbardziej: w sierpniu w Selgrosie było aż o 18 zł drożej niż w lipcu.

Staniało w Makro

Najdroższy przed miesiącem sklep stacjonarny – Makro, rekordowo potaniał (o ponad 12 zł), plasując się pośrodku rankingu, z wartością poniżej średniej. Z kolei najtańszy niemal co miesiąc Auchan zdrożał o ponad 6 zł, zwalniając miejsce na podium sieci Biedronka (z koszykiem zakupowym o wartości 214,74 zł).

Badanie koszyka zakupowego ASM SFA prowadzone jest od marca 2019 r. i obejmuje niezmiennie ten sam zestaw 40 produktów FMCG zaspokajających paletę różnych potrzeb życiowych konsumentów. Pozwala to na porównanie wartość identycznych koszyków rok do roku.

Zdrożało w Tesco i Selgrosie

W porównaniu do sierpnia 2019 roku doszło do sporych roszad wewnątrz zestawienia: 5 sieci podrożało, 6 potaniało. Wzrosły ceny e-handlu, odczuwalnie zdrożał też koszyk w Tesco (o ponad 7 zł) i w Selgrosie (aż o 11,71 zł). Wyraźnie potaniały zaś zakupy w Biedronce (o 11,5 zł), Intermarche (aż o 14,45 zł) oraz rekordowo w Makro (o ponad 17 zł). W efekcie, w sierpniu 2020 roku uśrednione ceny koszyka zakupowego badanego przez ASM SFA pozostały zbliżone do zeszłorocznych (niższe o 1,86 zł, a więc o 0,8 proc. rok do roku).

Mięso w górę, słodycze w dół

Zestawienie cen poszczególnych kategorii produktowych pokazuje, że w górę poszły ceny mięsa, wędlin i ryb (o ponad 6 proc.) oraz mrożonek (o 3,84 proc.). Zdrożał także nabiał (o 1,5 proc.) oraz nieznacznie chemia domowa i kosmetyki. Pozostałe badane kategorie potaniały rok do roku. Stabilne pozostały ceny używek i alkoholu (w sierpniu 2020 roku tańsze niż przed rokiem o 0,34 proc.). Najbardziej odczuwalnie spadły ceny słodyczy słodyczy (o ponad 7 proc.).

