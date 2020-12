Gucci u Alibaby. Modowy gigant zawalczy o pieniądze Chińczyków

Marka modowa Gucci otworzy dwa flagowe sklepy na platformie luksusowych zakupów online Alibaba, podkreślając znaczenie chińskiego rynku dla marek z najwyższej półki, które chcą odwrócić spadek przychodów spowodowany pandemią koronawirusa.

Gucci, najzyskowniejsza firma francuskiej grupy Kering, jest jedną z najbardziej cenionych marek, które dołączyły do platformy Tmall Luxury Pavilion, która została utworzona w 2017 roku i obecnie oferuje ponad 200 marek, od odzieży po samochody z wyższej półki.

Dwa sklepy. Z modą i urodą

Pierwszy flagowy sklep Gucci, sprzedający kolekcje mody i galanterii skórzanej, zostanie otwarty 21 grudnia, podały obie firmy we wspólnym oświadczeniu. Drugi sklep z produktami kosmetycznymi zostanie uruchomiony w lutym 2021 roku i będzie obsługiwany przez partnera licencyjnego Gucci, firmę Coty.

Chiny – gdzie konsumenci robią znacznie więcej zakupów za pomocą aplikacji na telefony komórkowe niż w Stanach Zjednoczonych czy Europie – były w tym roku rzadkim jasnym punktem dla marek luksusowych, gdzie sprzedaż gwałtownie wzrosła, odkąd wiosną zaczęto zmniejszać blokady.

Chiny to wkrótce połowa światowej klienteli

Chińscy klienci już reprezentowali około 35 proc. kupujących dobra luksusowe przed pandemią, a obecnie oczekuje się, że do 2025 roku będą stanowić prawie połowę światowej klienteli wysokiej klasy odzieży, torebek i biżuterii, według firmy konsultingowej Bain.

Marki luksusowe, które wcześniej były bardziej powściągliwe w sprzedaży swoich produktów online, zostały zmuszone przez pandemię do przeniesienia większej liczby transakcji do sieci, w tym za pośrednictwem stron trzecich. Są również nakierowane do młodszych konsumentów, którzy mają napędzać powrót do ekonomicznego zdrowia po COVID-19.

Gucci ma własną chińską stronę internetową i jest obecna na wszystkich głównych chińskich platformach mediów społecznościowych, w tym Weibo i WeChat. Firma Alibaba oświadczyła, że Tmall Luxury Pavilion ma bazę konsumentów liczącą 750 milionów ludzi.

