Ceny „małpek” i coli w górę. Ale nie wszędzie

1 stycznia wszedł w życie podatek cukrowy od napojów słodzonych, energetyków i alkoholi w butelkach do 300 ml. Podwyżki rozłożyły się jednak nierównomiernie.

Podatek cukrowy. Stare zapasy w starych cenach

Przykładowo w Żabkach „małpki” wciąż kosztują „po staremu”. To znaczy buteleczki z wcześniejszych dostaw, bo te z nowych mają już nowe ceny, średnio o 1 zł wyższe.

Tak samo Coca-Cola, Pepsi, ice tea. Niektóre z tych napojów kosztują tyle samo, co pod koniec 2020 roku, inne już zdrożały. 4 stycznia w większości „Żabek” litrowa Coca-Cola (kiedyś litrowa, teraz o objętości 0,85 litra) kosztowała 4 zł sztuka przy zakupie dwóch sztuk. Napój energetyczny Monster również miał jeszcze starą cenę, bez podwyżki.

Podwyżek nie da się uniknąć

W Biedronce zdrożała też Pepsi (6,49 zł zamiast 4,29 zł), Fanta (5,99 zł w miejsce 4,19 zł), czy Oranżada Hellena w butelce 1,25 l (3,49 zł teraz, 2,49 zł wcześniej).

Można się spodziewać, że zarówno napoje słodzone, alkohole w małych butelkach, jak i energetyki zdrożeją we wszystkich sklepach, ale wraz z nowymi dostawami. „Stare” ceny pozostaną do wyczerpania zapasów z 2020 roku, a to nastąpi dość szybko.

Zasady naliczania podatku cukrowego

Przypomnijmy, że podatek będzie składa się z dwóch opłat, które są przeliczane na 1 litr napoju:

Opłaty stałej w wysokości 0,50 zł w sytuacji, gdy zawartość cukrów w 100 ml napoju jest mniejsza lub równa 5 g lub napój zawiera dowolną ilość substancji słodzącej innej niż cukier.

Opłaty zmiennej w wysokości 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej wspomnianego wyżej poziomu 5 g cukrów na 100 ml napoju.

Warto dodać, że:

W obliczeniach opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama. Czyli gdy zawartość cukrów w 100 ml napoju wynosi 6,1 g, w obliczeniach podatku przyjmowane jest 7 g.

Ponadto napoje zawierające substancje aktywne takie jak kofeina czy tauryna są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Z opłaty stałej zwolnione są napoje, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi przynajmniej 20 proc. oraz napoje izotoniczne. Niemniej gdy zawartość cukru na 100 ml przekroczy w nich poziom 5 g obciążone zostają one opłatą zmienną.

Podatek cukrowy od „małpek”

Podatek cukrowy w Polsce przewiduje wprowadzenie dodatkowych opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów. Oto jak jest naliczany: alkohol o objętości poniżej 300 ml – 25 zł od jednego litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.