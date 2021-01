Spore podwyżki pensji w Kauflandzie. Ile zarabiają kasjerzy w tej i innych sieciach?

Sieć Kaufland poinformowała, że od 1 marca pensja na stanowisku kasjer-sprzedawca będzie wynosiła 4100 zł brutto dla każdego, w tym nowozatrudnionego. Kaufland w Polsce zatrudnia 16 tys. osób, ma 225 sklepów, jak na razie. Forma zatrudnienia w sieci to umowa o pracę. Początkowo na czas określony, potem bezterminowa.

Poza podwyżką pracownicy Kauflanda mogą liczyć na dodatki motywacyjne (w 2020 roku dostali dodatek motywacyjny za wytężoną w pandemii pracę) oraz bonusy.

Markety i dyskonty. Ciągła rekrutacja

Jak wynika z przeglądu ofert, pracownicy sklepów spożywczych i dyskontów w Polsce mają stabilną pracę, co w dzisiejszych czasach jest mniej niż oczywiste.

„Super Express” informuje nie tylko o zarobkach kasjerów i pracowników na innych stanowiskach w Biedronce i Lidlu, ale także o tym, że wszystkie trzy sieci (wymienione oraz Kaufland) nie narzekają na brak chętnych do pracy. Do każdej z nich wciąż napływa dużo ofert, a one same prowadzą właściwie ciągłą rekrutację.

Ile zarabia się w Biedronce i Lidlu?

W 2021 roku pracownicy Biedronki otrzymają podwyżki w wysokości 200 zł. Zarobki kasjerów wyniosą od 3250 zł do 3600 zł brutto. Dla doświadczonych pracowników oznacza to zarobki od 3400 zł do 3850 zł.

Z kolei pracownicy Lidla zarabiają od 3400 zł do 4150 zł brutto na dzień dobry. Po roku zarabiają od 3500 zł do 4350 zł brutto, a po dwóch latach od 3700 zł do 4600 zł brutto.

