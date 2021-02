Spora wpadka Biedronki. Sprzedawano wino za 1,99 zł

Klienci, którzy we wtorek 2 lutego w godzinach porannych udali się na zakupy do Biedronki, mogli skorzystać z wyjątkowej oferty. Popularne wino półsłodkie Fresco Frizzante Fragola (butelka 0,75 l) kasowane było we wtorek rano po 1,99 zł za sztukę. Tymczasem jego cena regularna to 10,99 zł. Media społecznościowe zalały zdjęcia koszyków wypełnionych butelkami. W niektórych sklepach popyt był tak duży, że wyprzedano całe zapasy wina Fresco.

Biedronka. Piwo za 14 groszy

Jak podają Wiadomości Handlowe, wyjątkowo niska cena wina to nie efekt promocji a błędu. Po tym, jak został on wychwycony, do kierowników sklepów zostały przekazane odpowiednie dyspozycje. „Ich wdrożenie w życie musiało jednak trochę potrwać, nie wystarczyła bowiem podmiana ceny w systemie kasowym przez zespół IT. Konieczne jest również wydrukowanie nowych cenówek i rozmieszczenie ich w sklepie” - podkreślono.

To nie pierwsza taka pomyłka Biedronki. Kilka tygodni temu jedno z popularnych piw w wyniku błędu kosztowało 14 groszy za puszkę.

Czytaj też:

Biedronka rozdaje 12 piw za darmo. Jakie są zasady promocji?