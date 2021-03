Koszyk zakupowy 2020. Ten sam produkt droższy nawet o 220 proc.

Eksperci Rankomat.pl postanowili przeanalizować, jak w rzeczywistości kształtowała się cena koszyka podstawowych produktów i czy poczucie drożyzny w 2020 roku nie wynika z różnicy w cenach pomiędzy wybranymi sieciami handlowymi.

Ten sam koszyk produktów nawet 43 proc. droższy w grudniu 2020 roku

Analitycy z ASM Sales Force Agency zbadali zróżnicowanie cen obejmujące 40 produktów wchodzących w skład koszyka zakupowego w wybranych sieciach handlowych. Niektóre różnice były na tyle wysokie, że mogą tłumaczyć przekonanie o galopującym wzroście cen z perspektywy przeciętnego konsumenta.

Koszyk składający się z produktów FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods) zawierający artykuły spożywcze i środki czystości, został w grudniu 2020 r. wyceniony według cen maksymalnych na kwotę 306 zł. To o 82 zł więcej niż średnia wartość koszyka zakupowego, który w tym samym miesiącu wyceniony został na 224 zł. Jeszcze większa, bo aż 133 złotowa różnica, wystąpiła w porównaniu do koszyka, który skomponowany został w sklepach oferujących najniższe ceny. Przekłada się to na 43 proc. oszczędności w stosunku do najdroższego wariantu.

Wybrane produkty ponad dwa razy droższe

Dla zobrazowania skali zaobserwowanego zjawiska eksperci Rankomat.pl stworzyli własny mini-koszyk i umieściliśmy w nim 7 produktów: margarynę, kawę mieloną, kabanosy, warzywa na patelnię, lody, szampon do włosów i pastę do zębów. Różnice w cenach mieszczą się w przedziale od 60 do 220 proc.

Osoby niezwracające uwagi na cenę mogą za margarynę zapłacić 220 proc. więcej, za kawę 167 proc., a za pastę do zębów 125 proc. I tak mały koszyk, bo składający się tylko z 7 produktów, może być o 111 proc. procent droższy, jeśli kupilibyśmy artykuły w maksymalnej cenie. Jest to oczywiście sytuacja czysto hipotetyczna, jednak obrazuje ona, jak mogą być odbierane ceny ogółem, jeśli konsument wybierałby sklepy o najwyższych stawkach.

Cena koszyka 40 produktów w sieciach tradycyjnych

Eksperci Rankomat.pl korzystali z „Raportów koszyka zakupowego” przygotowanych przez ASM Sales Force Agency. Badanie prowadzono w 5 placówkach sieci tradycyjnych, zlokalizowanych w 12 polskich miastach (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Jeleniej Górze, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie).

Badanie obejmuje porównanie cen analogicznych produktów szybkozbywalnych FMCG, tych samych marek i o takich samych gramaturach. W skład sieci tradycyjnej wchodzą: Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland i Tesco.

Najdroższym sklepem w 2020 roku w analizowanej grupie był E.Leclerc, z roczną średnią ceną koszyka zakupowego na poziomie 237 zł. Do tej sieci należy także miesięczny rekord ceny - w maju za koszyk trzeba było zapłacić 260 zł. To aż o 44 zł (21 proc.) więcej, niż za zestaw tych samych produktów kupionych w tym samym miesiącu w Auchan.

Na kolejnych miejscach pod kątem średniej rocznej ceny koszyka zakupowego znalazło się Tesco (229 zł), Intermarche (227 zł), Kaufland (224 zł), Carrefour (222 zł) i Auchan (213 zł), który poza lipcem był najtańszą siecią w badanej grupie.

Widoczny wzrost cen koszyka w sprzedaży online

Jak zachowywały się ceny koszyka zakupowego dostępnego w kanale zdalnym? Do kategorii e-gorcery zaliczonych zostało 5 sklepów oferujących zakupy online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl, szybkikoszyk.pl i Megasam24.pl. Jako że kategoria e-grocery została potraktowana łącznie, to średnia cena koszyka w tym obszarze została od razu zestawiona ze średnią ceną w sieciach tradycyjnych.

Najwyższa różnica wystąpiła w październiku – 48 zł (drożej o 21 proc.). Widoczny skok cen w e-grocery miał także miejsce w pandemicznym marcu (wzrost o 20 proc.) i kwietniu (wzrost o 20 proc.). Ceny produktów oferowanych w kanale zdalnym ulegały również znacznie większym wahaniom na przestrzeni 2020 roku.