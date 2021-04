Wegetariański burger już w każdym McDonald’s

Veggie Burger to burger bezmięsny, bardzo oczekiwany przez wszystkich ograniczających jedzenie mięsa oraz wegetarian, którzy nie spożywają go w ogóle. Jest częścią nowej strategii jednego z największych fast foodów na świecie, która chce być bliższa tej rosnącej społeczności.

Nowa kanapka przyciągnie wegetarian

Kanapka dostępna we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce to burger z kotletem warzywnym. Do jego przygotowania zastosowano marchew, groszek i brokuł. Poza kotletem warzywnym w Veggie Burgerze znajduje się roztopiony plaster sera cheddar, kawałki pomidora oraz porcja drobno posiekanej sałaty. Sosem jest kremowy sos kanapkowy, a sama bułka posypana jest ziarnami sezamu.

Kanapka Veggie Burger nie jest daniem wegańskim, ale bezmięsnym, przypomina McDonald’s. Będzie ją promować kampania marketingowa, oparta na słowotwórczej zabawie. Jak czytamy w Wirtualnych Mediach przygotowały ją DDB Warszawa (kreacja), Isobar Polska (social media), OMD (zakup mediów) i 24/7Communication (PR).

Wkrótce McPlant

Wegetariański burger to nie koniec roślinnej ofensywy McDonald’sa. Jeszcze w 2021 roku w menu ma pojawić się burger McPlant. To zupełnie inny rodzaj kanapki niż Veggie Burger. Zostanie przygotowana z zamiennika mięsa, a nie z warzyw. McPlant zostanie opracowany we współpracy z Beyond Meat, która jest światowym liderem opracowywania roślinnych zamienników mięsa.

Czytaj też:

Podwyżki cen w McDonald’s. Hamburger droższy o 1 zł