Lidl też ma piwo za darmo. Trzeba się śpieszyć, to tylko jeden dzień

Sieci handlowe prześcigają się w wymyślaniu promocji, które mają umilić spotkania przy grillu, a w każdym razie – skłonić nas do kupowania alkoholu. W Biedronce można „zgarnąć” nawet 28 butelek piwa za darmo (ale akcja promocyjna rozpoczęła się w środę, więc kto dopiero dziś postanowił zacząć „zbierać” bezpłatne butelki, do liczby 28 już nie dojdzie).

Swoją ofertę mają też Delikatesy Centrum; do wzięcia są cztery czeskie piwa. W obu sieciach zasady są takie same: trzeba kupić określoną liczbę butelek, by dostać takie same piwa bezpłatnie lub za jeden grosz.

Osiem dowolnych piw w Lidlu

Lidl również ma „piwną ofertę”, ale przeznaczona jest tylko dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus. W środę 2 czerwca będą mogli kupić osiem piw, z których cztery najtańsze będą za darmo (promocja „4 + 4 najtańsze piwa gratis"). W przeciwieństwie do promocji w Biedronce i Delikatesach Centrum, w Lidlu specjalną akcją objęty zostanie cały asortyment piw w butelce, jak również piwa bezalkoholowe i niskoprocentowe.

Sieć przypomina, że w promocji będą mogli wziąć udział wszyscy pełnoletni użytkownicy aplikacji Lidl Plus. Aby skorzystać z nadchodzącej promocji, należy aktywować kupon w swoim smartfonie i zeskanować aplikację Lidl Plus przy kasie w dowolnym sklepie sieci.



Szczegóły promocji oraz pełna lista piw biorących udział w akcji dostępne będą w aplikacji w dniu obowiązywania kuponu.

