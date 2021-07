Sklepy Biedronka będą otwarte w niedzielę. Mamy listę

Po tym, jak Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, nawiązał współpracę z Pocztą Polską i tym samym zyskał status placówki pocztowej, sklepy portugalskiej sieci mogą być otwarte w niedziele. Sieć zdecydowała się na otwarcie kilkudziesięciu placówek. Są zlokalizowane zarówno w dużych, jak i małych miastach.

Sklepy Biedronka, w których zrobimy zakupy również w niedziele niehandlowe

Jeronimo Martins przedstawiło pełną listę punktów, które będą działać także w niedziele. Znalazły się na niej:

Brenna, ul. Wyzwolenia 38B

Ciechanów, ul. Władysława Sikorskiego 11

Darłowo, ul. Plażowa 1

Drzewica, Plac Gabriela Narutowicza 20A

Dziwnów, ul. Juliusza Słowackiego 1

Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 8

Gomunice, ul. Wojska Polskiego 7A

Jastarnia, ul. Adama Mickiewicza 25

Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 29

Kraków, Rynek Główny 34

Kraków, ul. Berka Joselewicza 28

Kraśnik, ul. Fryderyka Chopina 10

Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok 7

Liszki, Kryspinów 428

Lesko, ul. Stawowa 16

Łeba, Aleja Świętego Jakuba 39

Łódź, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 17F

Łódź, ul. Nastrojowa 8

Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 241/2

Międzybrodzie Bialskie, ul. Ekologiczna 2

Mikołajki, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2

Mińsk Mazowiecki, ul. Elizy Orzeszkowej 23

Mszczonów, ul. Wschodnia 18

Nakło nad Notecią, ul. Potulicka 4B

Olsztyn, ul. Bartąska 1

Ostrów Wielkopolski, ul. Bartosza Głowackiego 69

Parczew, Aleje Jana Pawła II 92

Poraj, ul. Armii Krajowej 33

Przejazdowo, ul. Główna 27A

Puck, ul. Topolowa 9

Rewal, ul. Topolowa 2

Rypin, ul. Mławska 46B

Skórcz, ul. Pomorska 27A

Stegna, ul. Gdańska 54

Szczebrzeszyn, ul. Targowa 8

Świnoujście, ul. Fińska 4

Świnoujście, ul. Nowokarsiborska 2

Tarnogród, ul. Nadstawna 4

Toruń, ul. Ignacego Łyskowskiego 24

Trzebiatów, ul. Parkowa 4

Tuchola, ul. Warszawska 19

Ustka, Plac gen. Jarosława Dąbrowskiego 1

Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 18

Warszawa, ul. Barkocińska 6

Warszawa, ul. Belgradzka 3

Warszawa, ul. Dolna 3

Warszawa, ul. Podskarbińska 4

Warszawa, ul. Skoroszewska 5B

Warszawa, ul. Syta 100

Warszawa, ul. Wrocławska 8

Wieluń, ul. 18 stycznia 37

Władysławowo, ul. Starowiejska 25

Włodawa, ul. Korolowska 2

Zakopane, ul. Nowotarska 35

Żyrardów, ul. Adama Mickiewicza 59

Rząd chce utrudnić otwieranie sklepów w niedziele

Informacja o tym, że sieć sklepów Biedronka nawiązała współpracę z Pocztą Polską, w efekcie czego sklepy zyskują status placówki pocztowej i mogą działać w niedziele niehandlowe, w ocenie wielu komentatorów całkowicie ośmieszyło ustawę zakazującą handlu. Uderzyło też wizerunkowo w Prawo i Sprawiedliwość, które od pewnego czasu zapowiada uszczelnienie przepisów tak, by fakt wydawania przez sklep paczek nie stanowił furtki do otwierania go w niedziele z zakazem handlu.

Biorąc pod uwagę, że 55 proc. Polaków jest za tym, by sklepy działały we wszystkie dni tygodnia, partia rządząca będzie miała trudny orzech do zgryzienia: jak uszczelnić przepisy, a jednocześnie nie rozdrażnić klientów i handlowców, którzy po miesiącach lockdownów chcieliby wręcz, aby każda niedziela była handlowa.

