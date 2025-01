Ukraiński dyskont chce wejść do Polski. Kolejny rywal dla Lidla i Biedronki

Ukraińska sieć dyskontów Avrora, znana na lokalnym rynku od 2011 roku, zapowiada ekspansję na kolejne kraje europejskie, w tym Polskę. Jak podają Wiadomości Handlowe, sieć otworzyła ponad 30 sklepów w Rumunii, gdzie funkcjonuje pod nazwą "Aurora", i planuje dalszy rozwój, tym razem na rynku polskim oraz w Mołdawii.

Avrora zarządza obecnie siecią ponad 1,6 tys. placówek, oferując asortyment złożony z 6 tys. produktów w 30 kategoriach. Klienci znajdą tam m.in. artykuły gospodarstwa domowego, odzież, kosmetyki, chemię, elektronikę, zabawki oraz akcesoria sportowe. W ograniczonych ilościach dostępne są także produkty spożywcze, takie jak przekąski czy napoje.

Ekspansja w Europie

Avrora rozpoczęła działalność na rynkach zagranicznych jesienią 2023 roku, debiutując w Rumunii. Do tej pory otworzyła tam ponad 30 sklepów, a teraz zgłosiła swój znak towarowy do rejestracji w Mołdawii. Plany wejścia na polski rynek wskazują na ambicję dalszego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej.

Polski rynek pod lupą

Jak podają anonimowe źródła cytowane przez branżowy serwis, debiut Avrory w Polsce zależy od wielu czynników, w tym od przygotowania operacyjnego i analizy rynku. Chociaż konkretna data wejścia na polski rynek nie jest jeszcze znana, ewentualny sukces na tym polu mógłby oznaczać poważne wyzwanie dla istniejących graczy w segmencie dyskontowym.

Sukces w Rumunii jako fundament

Ekspansja w Rumunii przyniosła Avrorze szybki wzrost, co zachęciło firmę do poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Sieć stawia na atrakcyjne ceny oraz szeroki wybór produktów, co może stanowić mocny atut także na polskim rynku.

Ukraińska sieć dyskontowa ma ambitne plany, które mogą zmienić krajobraz rynku handlu detalicznego w Polsce. Czas pokaże, czy Avrora odniesie sukces w kraju nad Wisłą.

