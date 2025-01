Ile będzie kosztować masło w tym roku? Eksperci prognozują spadki

Z analizy UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix wynika, że w ubiegłym roku masło zdrożało w sklepach o 7,2 proc. w stosunku do roku 2023. Największy rajd cenowy zaczął się w sierpniu, żeby w grudniu wzrost był już na poziomie 37,5 proc. rok do roku. Największe podwyżki było widać w supermarketach (o 11,3 proc.), w sieciach cash & carry (o 9,9 proc.), a także w sklepach convenience (o 9,7 proc.). Po drugiej stronie są dyskonty i hipermarkety, gdzie wzrosty cen masła były najmniejsze (odpowiednio o 1,2 i 2,6 proc.).

W całym 2024 roku kostka masła kosztowała średnio ok. 6,4 zł, podczas gdy w roku 2023 było to ok. 5,9 zł. W ostatnich dniach ubiegłego roku kostka masła w wielu sklepach przekraczała 10 zł, w związku z czym ratunkiem dla konsumentów pozostawały promocje.

– Dynamika cen masła była mocno zróżnicowana na przestrzeni całego zeszłego roku. W pierwszym kwartale 2024 ceny masła były wciąż niższe w relacji rocznej. Wzrosty na poziomie hurtowym zaobserwowano od drugiego kwartału, kiedy podaż na rynkach światowych zaczęła się zmniejszać. Ceny detaliczne masła od stycznia do grudnia 2024 roku zwiększyły się o ponad 20% – podkreśla dr Mariusz Dziwulski z PKO BP.

Ile zapłacimy za masło w 2025 r?

Jakich cen należy spodziewać się w tym roku? – Moim zdaniem, wysokie ceny masła utrzymają się w najbliższych miesiącach, choć ich roczna dynamika będzie maleć m.in. z uwagi na efekt bazy statystycznej. Nie wykluczam, że koniec roku może przynieść nawet obniżki. Czynnikiem ograniczającym dalsze podwyżki na rynku masła jest bariera popytu. Konsumenci w warunkach wysokich cen z pewnością poszukują alternatyw w postaci roślinnych produktów do smarowania – przewiduje Dziwulski.

Z kolei ekspertka z Hiper-Com Poland Julita Pryzmont przewiduje, że w 2025 roku ceny masła mogą być bardziej stabilne niż w roku ubiegłym, choć wzrosty w pierwszych miesiącach są nadal prawdopodobne, co ma związek z utrzymującym się wpływem inflacji, która nadal powoduje zwiększenie kosztów produkcji i logistyki. Jeśli presja inflacyjna nie ustąpi, ceny masła mogą wciąż rosnąć, choć tempo tych wzrostów prawdopodobnie będzie bardziej umiarkowane niż w zeszłym roku.

– Średnia cena kostki masła o wadze 200 g w 2025 roku prawdopodobnie wyniesie około 6,8-7,0 zł, przy założeniu umiarkowanego wzrostu kosztów i utrzymania wysokiej konkurencji między sieciami. Konsumenci powinni jednak przygotować się na znaczne zróżnicowanie cen w zależności od formatu sklepu oraz okresu roku. Stabilizacja cen może nastąpić dopiero w drugiej połowie roku, pod warunkiem że inflacja zacznie wyhamowywać, co wpłynęłoby na ograniczenie presji kosztowej w handlu detalicznym – prognozuje Pryzmont.

Czytaj też:

Najdroższa kostka masła w Polsce. Zapłacił za nią krocieCzytaj też:

Biedronka rozdaje dobre masło za darmo, ale tylko przez 1 dzień. Zobacz, kiedy iść na zakupy