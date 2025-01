Najdroższa kostka masła w Polsce. Zapłacił za nią krocie

Od dobrych kilku miesięcy ceny masła elektryzują Polaków. W wielu sklepach za kostkę trzeba zapłacić ponad 10 zł, co pokazuje, że alarmujące prognozy ekspertów niestety w tym wypadku okazały się trafne. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w końcówce 2024 roku – w relacji do grudnia 2023 roku – cena masła wzrosła o 27,1 proc.

Są jednak tacy, którzy za kostkę masła gotowi są zapłacić nawet... 30 tys. zł, choć tak naprawdę o tym nie wiedzieli. W takiej sytuacji znalazł się Jacek Leczkowski, wiceprezes firmy Erbud.

Leczkowski był jednym z uczestników XIII Balu Marszałkowskiego, który odbył się w minioną sobotę w CKK Jordanki w Toruniu. W balu wzięło udział 430 gości, wśród nich m.in. politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, czy ludzie kultury. Wydarzenie miało charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu oraz Fundacji na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół Dorotkowo w Toruniu.

30 tys. zł za kostkę masła

Jak relacjonuje Polsat News, podczas balu zorganizowano licytację „kotów w worku". Uczestnicy nie wiedzieli, co znajduje się w workach, które licytują. Najdroższym wylicytowanym przedmiotem okazała się właśnie kostka masła Mlekovita, którą za wspomniane 30 tys. zł wylicytował wiceszef Erbud. Jacek Leczkowski nie krył zaskoczenia pomysłem organizatorów, ale nie przeszkadzało mu to, że stał się właścicielem najdroższego masła w Polsce i przyjął wylicytowany fant.

W „workach" znalazły się również takie niespodzianki jak m.in. voucher do Pałacu Romantycznego (luksusowy hotel w okolicach Torunia), wycieczka do hiszpańskiej Nawarry. Licytujący zapłacili za nie po 10 tys. zł. Najdroższym przedmiotem „zwykłej" licytacji był gwasz (malowany taką techniką obraz) znanego artysty Juliana Fałata. Dzieło trafi do przedsiębiorcy Mariusza Wilczyńskiego, który zapłacił za niego 220 tys. zł.

