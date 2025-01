Inflacja w grudniu. Zdrożało nie tylko masło

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w grudniu. Wyniosła ona podobnie jak w listopadzie 4,7 proc. rok do roku. – W grudniu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu z grudniem 2023 r. o 4,7% (wskaźnik cen 104,7) – podał GUS.

Ostateczny odczyt za poprzedni miesiąc jest nieco lepszy niż przedstawione na początku stycznia szacunkowe dane, z których wynikało, że inflacja konsumencka wyniosła w grudniu 4,8 proc.

Inflacja w Polsce. Masło w górę, cukier w dół

Z danych zaprezentowanych przez GUS wynika, że w porównaniu z grudniem 2023 roku najmocniej w górę poszły ceny w następujących kategoriach:

użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 10,1 proc.),

edukacja (o 9,2 proc.),

restauracje i hotele (o 6,8 proc.),

zdrowie (o 5,5 proc.),

rekreacja i kultura (o 5,5 proc.),

żywność i napoje bezalkoholowe (o 4,8 proc.).

Spadek nastąpił natomiast w kategorii transport (o 3,3 proc.), a także odzież i obuwie (o 1,7 proc.).

Jeśli chodzi o żywność, to – co nie zaskakuje – wybijają się ceny masła. W grudniu, w relacji do ostatniego miesiąca 2023 roku cena produktu wzrosła o 27,1 proc. Zdrożało również m.in. pieczywo (wzrost o 6,5 proc.), jaja (o 6,3 proc.), owoce (o 6,3 proc.), mleko (o 4,2 proc.), mięso (o 3,5 proc.),

Wśród produktów, które potaniały zwraca uwagę znaczący spadek cukru, którego cena – w porównaniu z grudniem 2023 roku – spadła aż o 35,2 proc. Spadek cen objął również mąkę i mięso wieprzowe (odpowiednio o 0,9 i 0,4 proc.).

GUS poinformował również, że inflacja średnioroczna wyniosła 3,6 proc. – Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,6% – podał GUS.

