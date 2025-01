Żabka wspiera WOŚP. Piękny gest w stronę wolontariuszy

Klienci mogą wspierać zbiórkę na walkę z nowotworami u dzieci, korzystając z tradycyjnych puszek w ponad 11 tys. sklepów oraz aplikacji Żappka, gdzie wymiana punktów lojalnościowych na cegiełki charytatywne pomaga zmieniać świat.

Jak Żabka angażuje się w 33. Finał WOŚP?

Żabka aktywnie uczestniczy w działaniach WOŚP od ponad 25 lat, a w tym roku ponownie wspiera finał, który odbędzie się 26 stycznia. Zbiórka ma na celu doposażenie placówek medycznych w sprzęt niezbędny do skutecznego leczenia dzieci chorujących na nowotwory.

W sklepach sieci już od 28 grudnia 2024 roku klienci mogą wrzucać datki do puszek WOŚP. Ponadto użytkownicy aplikacji Żappka mają możliwość przekazania zgromadzonych punktów lojalnościowych – tzw. żappsów – na charytatywne cegiełki. Każda cegiełka ma określoną wartość:

100 żappsów = 50 groszy,

250 żappsów = 1 zł,

500 żappsów = 3 zł,

1000 żappsów = 10 zł.

Każdy użytkownik może przekazać do czterech cegiełek w różnych nominałach, co umożliwia wsparcie na różnym poziomie. Dzięki takiej formie pomocy Żabka integruje swoją społeczność – aplikacja Żappka jest używana już przez ponad 10 milionów osób w Polsce.

Darmowe napoje dla wolontariuszy WOŚP

W ramach akcji „Rozgrzej się Wolontariuszu”, realizowanej we współpracy z franczyzobiorcami, Żabka oferuje wolontariuszom darmowe gorące napoje. W dniu finału każdy wolontariusz WOŚP może odebrać kawę, herbatę lub czekoladę w dowolnym sklepie Żabka. Wystarczy, że okaże kasjerowi kupon oraz identyfikator wolontariusza. Napoje o pojemności do 200 ml mają umilić czas wolontariuszom, którzy od rana do wieczora kwestują na rzecz WOŚP.

W zeszłym roku w ramach tej inicjatywy wydano blisko 35 tys. kubków napojów. Największą popularnością cieszyły się kawa z mlekiem, gorąca czekolada oraz caffè latte. Dzięki zaangażowaniu Żabki co trzeci wolontariusz mógł liczyć na chwilę wytchnienia podczas kwestowania.

Rekordowe wsparcie podczas 32. Finału WOŚP

Podczas zeszłorocznego finału Żabka wylicytowała Złote Serduszko WOŚP z numerem 1 za kwotę 1 050 000 zł. Ponadto, wspólnie z klientami i franczyzobiorcami, przekazała na rzecz WOŚP ponad 1 300 000 zł. To pokazuje, jak wielką siłą są zaangażowanie i współpraca, które każdego roku pomagają osiągać imponujące rezultaty.

