Polski miliarder buduje potężny pomnik. Będzie większy od Jezusa z Rio

Roman Karkosik, znany toruński miliarder, postanowił ufundować monumentalny pomnik Matki Boskiej, który stanie w miejscowości Konotopie, gmina Kikół. Jak informuje portal Wirtualny Toruń, konstrukcja osiągnie wysokość 55 metrów, z czego 40,6 metra przypada na figurę, a 15 metrów na postument w kształcie korony. Co ciekawe, postument będzie pełnił funkcję tarasu widokowego. Dzięki swoim rozmiarom pomnik przewyższy nawet słynny pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, który mierzy 38 metrów.

Monument zostanie wzniesiony w bliskim sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bolesnej, które znajduje się w tej samej gminie. Decyzja o lokalizacji nie jest przypadkowa – w Kikole mieści się także pałac należący do fundatorów projektu, Grażyny i Romana Karkosików. Pomnik ma być ich osobistym wotum wdzięczności, co potwierdzili w rozmowie z portalem Wirtualny Toruń.

Wotum wdzięczności z symbolicznym przesłaniem

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace nad pomnikiem zakończą się w połowie 2026 roku. Już teraz dostępna jest oficjalna wizualizacja projektu, która wzbudza zainteresowanie zarówno w regionie, jak i w całym kraju. Konstrukcja ma stać się symbolem regionu, a także atrakcją turystyczną przyciągającą pielgrzymów i odwiedzających.

Roman Karkosik, który wraz z żoną Grażyną znalazł się na liście najbogatszych Polaków, to postać znana w świecie biznesu. W 2024 roku małżeństwo uplasowało się na 46. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost” z majątkiem szacowanym na 1,7 mld zł. Choć jest to spadek w stosunku do 2023 roku, kiedy to wartość ich majątku wynosiła 2,3 mld zł, Karkosikowie nadal pozostają jednymi z najbardziej wpływowych osób w Polsce.

Ich najcenniejszym aktywem jest spółka Boryszew, będąca jednym z liderów produkcji komponentów dla branży motoryzacyjnej. Ponadto małżeństwo posiada kilka nieruchomości o dużym znaczeniu historycznym, w tym XIX-wieczny Pałac Przeździeckich w Warszawie, rezydencję w Kikole oraz ośrodek wypoczynkowy nad Bałtykiem.

Kulturalno-religijne znaczenie inwestycji

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu będzie miał nie tylko wymiar religijny, ale również kulturowy. Monument ma szansę stać się jednym z najważniejszych symboli regionu, przyciągając uwagę turystów i pielgrzymów z całej Polski. Zdaniem fundatorów inwestycja jest także wyrazem ich wdzięczności i zaangażowania w życie lokalnej społeczności.

