40 najbogatszych przed 40. Oto najmłodsi milionerzy w Polsce

W tym roku w rankingu najmłodszych polskich milionerów sporo zmian. I to przede wszystkim w czołówce. Mamy już nie czterech jak rok temu, a aż siedmiu miliarderów przed czterdziestką, czyli takich Polaków, którzy zgromadzili co najmniej miliard złotych majątku nie ukończywszy nawet 40 lat. Co cieszy, to dwóch najbogatszych z tego grona to absolutni selfmademani – młodzi Polacy, którzy już lata temu mieli świetny pomysł na biznes, od którego dzisiaj odcinają kupony.

Spadkobiercy i selfmademani

W tegorocznej edycji rankingu mamy 7 debiutantów. Większość z nich działa przede wszystkim w firmach rodzinnych, w których nadszedł już ten moment, kiedy rodzice postanowili podzielić się ze swoimi dziećmi udziałami w firmach. To choćby Albert Bachleda-Curuś z najbogatszego rodu na Podhalu. To Jan Bobrek, którego ojciec stał się magnatem paliwowym w Zachodniopomorskiem. To Mateusz Sobianek od rodzinnej firmy Sobianek, która handluje przede wszystkim węglem, materiałami budowlanymi i nawozami.

Ale w gronie debiutantów mamy też i tych, którzy zaczynali całkowicie od zera. Jak choćby zwycięzca tego zestawienia, który pierwsze poważne pieniądze zarobił na giełdzie, inwestując w akcje kilku spółek… pieniądze z komunii.

Wśród tegorocznych debiutantów, którzy majątek zbudowali sami bez pomocy rodziny jest choćby twórca i założyciel spółki Telemedi.co, która oferuje już kilku milionom pacjentów dostęp do nowoczesnej telemedycyny.

Dominacja sportu

Nie wszyscy młodzi Polacy obecni na tej liście to ci, którzy dorobili się w biznesie. Od lat na Liście 40 przed 40 występuje też wielu przedstawicieli świata sportu. Jest Robert Lewandowski i jego żona Anna, jest Iga Świątek i jej koleżanka po fachu Agnieszka Radwańska, jest kilku byłych kumpli z reprezentacji Polski w piłce nożnej, jak Wojciech Szczęsny czy Grzegorz Krychowiak. Jest również Marcin Gortat, chociaż to już jego ostatni rok w naszym zestawieniu. Powód prosty – w 2025 r. Gortat będzie miał już 41 lat. Trudno więc będzie o nim pisać jak o milionerze przez 40.

Lista 40 najbogatszych przed 40