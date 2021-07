Niedziele niehandlowe to dla nich nie problem. Które sklepy Biedronka i Dino otworzą się w niedzielę?

1 sierpnia wypada niedziela niehandlowa, więc teoretycznie kto w sobotę zapomni o mleku do kawy, będzie mógł kupić je dopiero w poniedziałek. Tyle teoria, bo na każdym osiedlu bez większego problemu znajdziemy otwarty sklep. To przede wszystkim Żabki, które od wielu miesięcy prowadzą usługi polegające na wydawaniu i przyjmowaniu paczek. Stały się tym samym placówkami pocztowymi, a te mogą być otwarte w każdą niedzielę.

Statusu placówki pocztowej pozazdrościły Żabkom dyskonty. Jakiś czas temu tę usługę wprowadziły u siebie sklepy sieci Biedronka i Dino. Tym samym niektóre będą otwarte w niedziele handlowe – przynajmniej do czasu zmiany przepisów. Posłowie PiS chcą uszczelnić przepisy tak, by samo nawiązanie współpracy z firmą kurierską nie stanowiło uzasadnienia dla możliwości otwarcia sklepu w niedziele. Chcą przeforsować przepisy, zgodnie z którymi otwarte będą mogły być tylko te sklepy, w których usługi pocztowe stanowią co najmniej połowę przychodu w niedziele. Żaden ze sklepów nie będzie w stanie sprostać temu wymogowi.

Czy naprawdę za kilka miesięcy zostaniemy całkowicie pozbawieni możliwości robienia zakupów w niedziele (pomijając sklepy, w których za ladą staje właściciel lub ajent – ale takich jest bardzo niewiele)? To nie jest przesądzone. Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że nie poprze takiej propozycji, gdyż uderza ona w przedsiębiorców. PiS będzie więc musiał szukać sprzymierzeńców w opozycji.

Które sklepy sieci Biedronka będą otwarte w najbliższe niedziele niehandlowe?

·Brenna, ul. Wyzwolenia 38B

·Ciechanów, ul. Władysława Sikorskiego 11

·Darłowo, ul. Plażowa 1

·Drzewica, Plac Gabriela Narutowicza 20A

·Dziwnów, ul. Juliusza Słowackiego 1

·Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 8

·Gomunice, ul. Wojska Polskiego 7A

·Jastarnia, ul. Adama Mickiewicza 25

·Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 29

·Kraków, Rynek Główny 34

·Kraków, ul. Berka Joselewicza 28

·Kraśnik, ul. Fryderyka Chopina 10

·Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok 7

·Liszki, Kryspinów 428

·Lesko, ul. Stawowa 16

·Łeba, Aleja Świętego Jakuba 39

·Łódź, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 17F

·Łódź, ul. Nastrojowa 8

·Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 241/2

·Międzybrodzie Bialskie, ul. Ekologiczna 2

·Mikołajki, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2

·Mińsk Mazowiecki, ul. Elizy Orzeszkowej 23

·Mszczonów, ul. Wschodnia 18

·Nakło nad Notecią, ul. Potulicka 4B

·Olsztyn, ul. Bartąska 1

·Ostrów Wielkopolski, ul. Bartosza Głowackiego 69

·Parczew, Aleje Jana Pawła II 92

·Poraj, ul. Armii Krajowej 33

·Przejazdowo, ul. Główna 27A

·Puck, ul. Topolowa 9

·Rewal, ul. Topolowa 2

·Rypin, ul. Mławska 46B

·Skórcz, ul. Pomorska 27A

·Stegna, ul. Gdańska 54

·Szczebrzeszyn, ul. Targowa 8

·Świnoujście, ul. Fińska 4

·Świnoujście, ul. Nowokarsiborska 2

·Tarnogród, ul. Nadstawna 4

·Toruń, ul. Ignacego Łyskowskiego 24

·Trzebiatów, ul. Parkowa 4

·Tuchola, ul. Warszawska 19

·Ustka, Plac gen. Jarosława Dąbrowskiego 1

·Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 18

·Warszawa, ul. Barkocińska 6

·Warszawa, ul. Belgradzka 3

·Warszawa, ul. Dolna 3

·Warszawa, ul. Podskarbińska 4

·Warszawa, ul. Skoroszewska 5B

·Warszawa, ul. Syta 100

·Warszawa, ul. Wrocławska 8

·Wieluń, ul. 18 stycznia 37

·Władysławowo, ul. Starowiejska 25

·Włodawa, ul. Korolowska 2

·Zakopane, ul. Nowotarska 35

·Żyrardów, ul. Adama Mickiewicza 59

Dino też wydaje paczki

Otwartych będzie również kilkadziesiąt sklepów sieci Dino. Oto one:

·Bielawa, ul. Mikołaja Kopernika 9,

·Bieżyń, Bieżyń 22B,

·Boszkowo-Letnisko,ul. Dworcowa 14A,

·Brdów, ul. Cmentarna 19A,

·Bystra, ul. Szczyrkowska 150,

·Człuchów, ul. Dworcowa 18D,

·Dąbie, ul. Zielonogóska 2,

·Dąbrówno, ul. Księcia Witolda 1,

·Dobrcz, ul. Kasztanowa 2,

·Dolsk, ul. Gostyńskie Przedmieście 35A,

·Dziwnówek, ul.Morska 5,

·Gołuchów, ul. Jana Pawła II 6,

·Grzybowo, ul. Sztormowa 2,

·Ińsko, ul. Armii Krajowej 10,

·Kaszczor, ul. Pod Lipami 1,

·Kobyla Góra, ul. Sikorskiego 4,

·Kołczewo, ul. Bałtycka 8D,

·Konotop, ul. Nowosolska 13B,

·Kudowa, Zdrój ul. Słowackiego 1,

·Kwilcz, ul. Gumna 7B,

·Lipiany, ul. Barlinecka 1B,

·Lubniewice, ul. Sulęcińska 9,

·Lutomiersk, ul. Pabianicka 1,

·Łeba, al. Św. Jakuba 26,

·Łukęcin, ul. Morska 24,

·Maniowy, ul. Potok 2,

·Mielno, ul. Lechitów 3,

·Niechorze, ul. Trzebiatowska 1E,

·Orchowo, ul. Wyzwolenia 10,

·Osieczna, ul. Śmiegielska 1B,

·Pamiątkowo, ul. Szkolna 33,

·Pomiechówek, ul. Warszawska 49,

·Przemęt, ul. Jagiellońska 27A,

·Pszczew, ul. Międzyrzecka 17A,

·Pustkowo, ul. Kamieńska 2,

·Rowy, ul. Bałtycka 4F,

·Sarbinowo, ul. Nadmorska 3F,

·Sianożęty, ul. Henryka Pobożnego 6A,

·Sława, ul. Przemysłowa 9A, 67-410

·Sława, ul. Rolna 46, 78-11,

·Stegna, ul. Gdańska 27B,

·Strykowo, ul. Bukowska 19,

·Sułów, ul. Żmigrodzka 9A,

·Trzebiatów, ul. Zagórska 24A, 72-320,

·Trzebież, ul. Neptuna 1,

·Ustronie Morskie, ul. Kolejowa 30,

·Ustronie Morskie, ul. Radosna 2,

·Walim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 38B,

·Wilczogóra, ul. 700-lecia 28,

·Włoszakowice, ul. Myśliwska 2,

·Wolin, ul. Marii Konopnickiej 18,

·Wójcin, Wójcin 48A,

·Zagórze, Śląskie ul. Główna 9,

·Zieleniew,o ul. Malinowa 1.

