Lidl dołączy do Biedronki? Niemiecka sieć szykuje się do otwarcia sklepów w niedziele

Zakaz handlu w niedziele to fikcja. Omijają go nie tylko popularne osiedlowe sieci, ale także duże dyskonty. Część z nich, przy pomocy Spółek Skarbu Państwa. Teraz do listy buntowników ma dołączyć Lidl.

Jak wynika z informacji portalu „Business Insider Polska", Lidl szykuje się do otwarcia swoich sklepów także w niedziele. Główny konkurent niemieckiej sieci już omija zakaz handlu. Robi to we współpracy z Pocztą Polską. Lidl, podobnie jak konkurenci, ma zamiar wykorzystać lukę prawną, która zezwala na działanie w niedziele niehandlowe placówek pocztowych. Lidl nie chce tracić klientów Decyzja, która ma zapaść niebawem, podyktowana jest głównie walką o klienta, a właściwie próbą zatrzymania go u siebie. Obecnie Lidl jest jedynym z grupy Biedronka, Kaufland, Dino, Lidl, który jeszcze nie korzysta z luk prawnej. – Nie da się realnie klientowi wyjaśnić, że sklep konkurenta działa w niedziele, a nasz nie – powiedział informator, na którego powołuje się redakcja „BI Polska". A problem dla Lidla jest duży, gdyż jego największy konkurent – sieć Biedronka ogłosiła niedawno, że w niedziele niehandlowe otwartych będzie aż 240 sklepów sieci. W samej Warszawie klienci mają do wyboru aż siedem lokalizacji. Możliwość wykonania podobnego ruchu mają właśnie sondować władze Lidla. Biorą one pod uwagę otwarcie części sklepów. Najprawdopodobniej będą to punkty w pobliżu otwartych sklepów konkurencji. Posłowie zapowiadają zmiany Posłowie PiS chcą uszczelnić przepisy tak, by samo nawiązanie współpracy z firmą kurierską nie stanowiło uzasadnienia dla możliwości otwarcia sklepu w niedziele. Chcą przeforsować przepisy, zgodnie z którymi otwarte będą mogły być tylko te sklepy, w których usługi pocztowe stanowią co najmniej połowę przychodu w niedziele. Żaden ze sklepów nie będzie w stanie sprostać temu wymogowi.

