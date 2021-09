PiS chce skończyć z omijaniem zakazu handlu w niedziele. Projekt ustawy trafi do Sejmu jeszcze we wrześniu

Rząd chce skończyć z obchodzeniem przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele. Projekt ustawy, za który odpowiedzialny jest Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były szef NSZZ Solidarność jest już gotowy. Jak podaje serwis wiadomoscihandlowe.pl, prace w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mają zacząć się już 14 września.

Oznaczałoby to, że zgodnie z założeniami projektu, nie będzie już możliwości otwierania całych sklepów wielkopowierzchniowych pod przykrywką świadczenia usług pocztowych. Zmiany w ustawie przewidują bowiem proporcjonalne obliczanie udziału świadczonych usług.

Zakaz handlu w niedziele. Koniec fikcji jeszcze w tym roku?

Jeśli faktycznie projekt ustawy trafi do komisji we wskazanym terminie, to można zakładać, że posłowie zajmą się głosowaniem nad projektem na posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest na 15-17 września. Jeśli ustawy nie zablokuje Senat, a prezydent nie będzie miał uwag do jej kształtu, to prawdopodobnie zakaz handlu w niedziele zostanie uszczelniony jeszcze przed końcem 2021 roku.

