Biedronka rozdaje bony na zakupy. Jak je zdobyć?

Biedronka rozda 500 tys. voucherów o wartości 15 zł. Jest warunek: wcześniej trzeba przejść szkolenie z praw konsumentów. Skąd pomysł na premiowanie wiedzy o prawach, jakie na zakupach ma klient? Nie jest to inicjatywa Biedronki, ale specyficzna kara, jaką na sieć nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To efekt skarg, które do urzędu złożyli klienci, ponieważ sklep z opóźnieniem publikował regulaminy dotyczące promocji. Dodatkowo reklamacje składane przez klientów były rozpatrywane dłużej niż 30 dni i;podejrzanie często kończyły się decyzjami odmownymi. Regulator uznał, że dobrze upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: zobowiązać firmę do podzieleniem się zyskami, a przy okazji podszkolić klientów w dotykającej ich na co dzień dziedzinie.

Rozdanie pół miliona voucherów będzie Jeronimo Martins Polska kosztowało 7,5 mln zł.

Jak wziąć udział w kursie?

Kurs dostępny jest pod adresem https://szkolenie.biedronka.pl/. Najpierw trzeba prześledzić wszystkie slajdy z informacjami o prawach konsumentów, a następnie wypełnić test, który składa się z 10 pytań. Przejście kursu zabiera sporo czasu, gdyż obejmuje on niemal 50 slajdów, których nie przeskoczymy poprzez klikanie w „Dalej”. Na każdej stronie wyświetla się sekundnik, który odmierza minimalny czas, jaki musimy spędzić na stronie. Nie da się też „oszukać systemu” i zostawić otwartej strony z nadzieją, że pod naszą nieobecność test dojdzie do końca. Tak się nie stanie, bo trzeba samodzielnie przeklikać się przez każdy slajd.

Test odbędzie się w czterech turach. Pierwsza miała miejsce 20 września, a kolejne przypadną 28 września 2021 r., 5 października 2021 r. oraz 12 października 2021 r. Po rozwiązaniu testu wystarczy podać numer telefonu, na który zostanie wysłanyvoucher o wartości 15 złotych. Bon należy zrealizować do 3 miesięcy, a udział w akcji można wziąć jednorazowo.

