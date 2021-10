Niedziela handlowa przed 1 listopada? Biedronka i Lidl podjęły już decyzje

Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 12 grudnia. Jednak zakaz handlu w ostatnim czasie nie jest tak dotkliwy jak jeszcze na początku roku. Największe sieci handlowe od tygodni omijają zasady zakazu handlu i dzięki współpracy z dostawcami usług pocztowych otwierają się w każdą niedzielę. Z luki prawnej skorzystały już m.in. Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland, Auchan i Topaz.

Najbliższa niedziela przypada na dzień przed ważnym świętem – Wszystkim Świętych. Czy w związku z tym największe sklepy zamknął swoje placówki?

Niedziela handlowa 31 października? Biedronka mówi nie

W piątek 22 października Biedronka poinformowała, że w niedzielę 31 października zamknie wszystkie swoje sklepy, w tym również te, które mają status placówki pocztowej i mogą być otwarte w każdą niedzielę. W uzasadnieniu tej decyzji przedstawiciel firmy podkreślił, że sieć robi to ze względu na dobro swoich pracowników.

- W Biedronce rozumiemy, jak istotnym dla Polaków świętem jest Dzień Wszystkich Świętych przypadający 1 listopada. To dzień, który spędzamy z naszymi bliskimi, odwiedzając miejsca spoczynku krewnych i poświęcając czas na chwilę refleksji – można przeczytać w liście skierowanym do pracowników. – Mamy nadzieję, że dzięki temu wszyscy nasi pracownicy będą mogli spokojnie dotrzeć do swoich domów i spędzić ten ważny czas z najbliższymi – dodała Biedronka.

Lidl otworzy swoje sklepy przed 1 listopada

Lidl nie poszedł w ślady swojego największego konkurenta i postanowił otworzyć sklepy w niedzielę 31 października. Pracownicy będą mogli jednak liczyć na rekompensatę finansową. Każdy pracownik, który stawi się w pracy w niedzielę 31 października, otrzyma 100 zł brutto specjalnego dodatku wypłaconego na kartę Lidl.

Ze względu na komfort oraz bezpieczeństwo klientów, oraz pracowników Lidl Polska otworzy sklepy, które pełnią funkcję placówki pocztowej, w niedzielę, 31 października. Sieć w podziękowaniu za pracę w tym dniu, przyzna pracownikom pełniącym pracę w sklepach oraz centrach dystrybucji specjalny dodatek – zasilenie karty Lidl na kwotę do 100 złotych brutto – czytamy w komunikacie wydanym przez Lidl.