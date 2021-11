Cyber Monday w Media Expert. Wybieramy najciekawsze oferty

Cyber Monday , Black Friday i związane z nimi wyprzedaże nie zawsze są tak atrakcyjne jak byśmy tego chcieli. Nie sposób szukać w Polsce przecen rodem ze Stanów Zjednoczonych. Można jednak trafić okazje i zaoszczędzić kilkaset złotych, zwłaszcza jeśli uda się znaleźć na przecenie towar, na który polujemy od dłuższego czasu.

Sprawdziliśmy oferty w sklepie Media Expert z okazji Cyber Monday i wybraliśmy te, które naszym zdaniem są najciekawsze.

Telewizory na Cyber Monday w Media Expert

Strona Media Expert atakuje potencjalnego klienta ofertami na telewizory. Niektóre są całkiem interesujące. 65-calowy telewizor 4K marki LG w technologii NanoCell jest przeceniony o 1000 zł z 3999 na 2999 zł. Jeszce większy, bo 75-calowy telewizor Samsunga z rozdzielczością 4K kosztuje 3499 zł (przeceniony z 3999 zł). Z kolei za 3480 zł (z 3799 zł) można kupić jeden z najtańszych telewizorów w technologii OLED marki LG o przekątnej 55 cali.

Laptopy na Cyber Monday w Media Expert

Za 1599 zł (przeceniony z 2199 zł) można kupić laptopa HP 255 G8 15.6" Athlon 3050U 4GB SSD 128GB. To raczej prosty laptop do prostych prac biurowych i internetu, ale w tej cenie powinien zadowolić użytkownika o niskich wymaganiach. Bardziej wymagającym osobom, które nie tylko potrzebują sporej mocy do codziennej pracy, ale chcą też mieć możliwość grania na laptopie, przypadnie do gustu model Legion 7 15IMH05 15.6" IPS 144Hz i7-10750H z kartą graficzną RTX 2060 w cenie 5499 zł (przeceniony z 6999 zł). Natomiast osoby, które szukają wydajnego i lekkiego ultrabooka zainteresować może oferta na laptop Dell XPS 9310 13.4" i5-1135G7 przeceniony z 8499 zł na 6999 zł.

Smartfony na Cyber Monday w Media Expert

Historycznie smartfony cieszą się najsłabszymi przecenami z okazji Black Friday i Cyber Monday. Jednak w Media Expert można znaleźć kilka modeli przecenionych o kilkaset złotych. To np. Xiaomi Redmi Note 9 Pro za 899 zł (z 1299 zł), Motorola Moto G50 za 799 zł (z 999 zł), czy realme GT Neo 2 za 1999 zł (z 2299 zł). Wśród przecen na smartfony znalazł się też iPhone 12 mini 64 GB przeceniony o 100 zł (na 2944 zł). Jeśli ktoś jest fanem Samsunga, albo po prostu chce kupić dobry telefon w dobrej cenie to zainteresuje go przeceniony o ponad 1000 zł Samsung Galaxy S20 FE za 2299 zł (z 3399 zł).

