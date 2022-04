Fundacja Biedronki: pandemia była dla nas podwójnym testem

Misją Fundacji Biedronki jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia. Organizacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności, a także wspiera polską geriatrię. W czasie pandemii Fundacja Biedronki uruchomiła program pomocy w walce z koronawirusem. Darowiznę w postaci środków ochronnych, czystości i dezynfekujących oraz spożywczych przekazano 670 ośrodkom sprawującym opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, w tym 95 szpitalom, w których pacjenci na oddziałach covidowych otrzymali od Fundacji zarówno produkty do jedzenia, wodę, jak i kosmetyki. Dodatkowo w okresie świątecznym do seniorów z domów pomocy społecznej trafiły paczki z prezentami. Wartość przekazanej pomocy na ten moment to ponad 11 milionów złotych.

–Fundację Biedronki uruchomiono w czasie pierwszego lockdownu. Mimo ograniczeń funkcjonowania wielu instytucji – szkół, urzędów, sklepów – udało nam się szybko i skutecznie zareagować na aktualne wydarzenia – każda placówka, którą wsparliśmy, dostała od Fundacji dopasowane do jej potrzeb produkty. To była mrówcza praca, ale przyniosła efekty, z których dziś jesteśmy dumni. Zdaliśmy więc dwa testy: mimo pandemii udało nam się nie tylko uruchomić fundację, ale również szybko zorganizować skuteczny program pomocy – mówi prezeska Fundacji Biedronki Katarzyna Scheer.

W lutym 2022 roku rozpoczęto program „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”, w którego ramach szpitale i poradnie geriatryczne otrzymują darowiznę na zakup sprzętu. Pierwsza placówka, która dostała pomoc, to Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach (blisko 600 000 złotych). Wsparcie pozwoliło na sfinansowanie wielu sprzętów, w tym aparatu USG czy urządzenia do tomografii komputerowej oka, przydatnego m.in. w diagnostyce chorób okulistycznych np. zwyrodnienia plamki żółtej czy nawet w wykrywaniu cukrzycy.

Fundacja Biedronki prowadzi również największy niepubliczny projekt pomocowy dla osób starszych, realizowany wspólnie z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi – „Na codzienne zakupy”. W jego ramach rocznie ok. 10 000 seniorów regularnie otrzymuje comiesięczną pomoc finansową w wysokości 150 zł na zakupy żywności w sklepach Biedronka. Wartość przekazanej pomocy do stycznia 2022 to ponad 29 milionów złotych.– Dzięki karcie 64 proc. seniorów kupuje więcej nabiału, 48 proc. mięsa, a 46 proc. warzyw i owoców. Co trzeci senior dzięki zaoszczędzonym środkom może pozwolić sobie na zrealizowanie recepty lub opłacenie rachunków* – tłumaczy Katarzyna Scheer.

Oprócz karty seniorzy otrzymują również tzw. Kopertę życia, która umożliwia służbom medycznym uzyskanie podstawowych informacji o zdrowiu seniora i przyjmowanych lekach (kartę z danymi senior trzyma w lodówce). Koperta jest wsparciem dla ratowników i pozwala szybciej podjąć odpowiednią decyzję terapeutyczną. Kopertę życia otrzymało do tej pory już ponad 40 000 seniorów.

Fundacja Biedronki wspiera również budowę pierwszego hospicjum stacjonarnego na terenach wiejskich Podlasia. Na budowę przeznaczono kwotę 7,6 miliona złotych. Otwarcie pierwszego skrzydła planowane jest w czerwcu.

Fundacja prowadzi także program „Karta dobra”. – Założeniem programu jest wspieranie organizacji posiadających cele zbieżne z celami Fundacji Biedronki, jak np. poprawa jakości życia osób starszych, których trudna sytuacja życiowa uniemożliwia zakup żywności, leków czy okularów. Seniorzy otrzymują od wspieranych przez nas organizacji karty przedpłacone na zakupy o wartości 150 złotych miesięcznie – mówi Katarzyna Scheer. Do tej pory udzielono wsparcia 600 seniorom, a program będzie rozwijany.

Wsparcie otrzymali również Ukraińcy uciekający przed wojną – Fundacja wraz z Biedronką przeznaczy na pomoc łącznie ok. 17 milionów złotych.

* Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Ipsos w grudniu 2021 r. metodą CATI na próbie 1016 beneficjentów programu