Lody od Quebonafide. Można je kupić za 20 zł w jednym sklepie

Do sklepów sieci Biedronka trafił wegański deser lodowy Miss Ti 蒂小姐, marki należącej do rapera Jakuba Grabowskiego, znanego fanom rapu jako Quebonafide. „To pierwsza współpraca największej sieci handlowej w Polsce z tym przedstawicielem młodego, kreatywnego pokolenia twórców. Lody Miss Ti dostępne są wyłącznie w Biedronce” – chwali się Biedronka.

Co to jest mochi?

Mochi to popularny w Azji mrożony rarytas: sorbet mango w delikatnym japońskim cieście ryżowym. Opakowanie, które będzie dostęne w Biedronce od 28 lipca, zawiera 6 sztuk wegańskich lodów. Cena opakowania to 19.99 zł. Oferta obowiązuje do 10 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Raper Quebonafide włączył się w reklamę lodów. Poza tym, że informuje o nich w swoich mediach społecznościowych, wziął udział w akcji promocyjnej. Na Facebooku Biedronki wkrótce pojawi się filmik, w którym zamaskowana osoba szuka czegoś w sklepie w Ciechanowie. Tą osobą jest Quebonafide, a wybór miasta nie jest przypadkowy – tam właśnie raper przyszedł na świat i bierze udział w różnych działaniach dla lokalnej społeczności, np. meczu charytatywnym, w którym „wystawił” swoją drużynę przeciwko drużynie kierowanej przez prezydenta miasta.

Również dzisiaj do sprzedaży trafił inny produkt kojarzony z celebrytami. To baton sygnowany przez Fame MMA, polską federację organizującą gale typu freak show fight.

