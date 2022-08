Biedronka otwarta w niedziele? Jest lista potencjalnych „wypożyczalni książek”

Od kilku dni media informują, że Biedronka szykuje się do otwarcia w najbliższą niedzielę niektórych swoich sklepów. Sieć nie komentuje (nie odpowiedziała również na pytania przesłane przez naszą redakcję), ale coraz więcej wskazuje na to, że kilkanaście placówek będzie wkrótce funkcjonowało jako czytelnie książek. Ma to być furtką dla legalnego otwarcia sklepów.

Które Biedronki mogą być otwarte w najbliższą niedzielę?

Choć do potencjalnego otwarcia zostały dwa dni, próżno szukać jakichkolwiek informacji na stronach internetowych Biedronki. Są jednak pewne poszlaki: Paweł Jachowski, redaktor serwisu „Wiadomości Handlowe”, zauważył, że Biedronka zaktualizowała sklepów w aplikacji. „Przy wielu placówkach w rubryce "niedziela" zamiast słowa "nieczynne" pojawiły się godziny otwarcia” – napisał dziennikarz na Twitterze.

Serwis money.pl przygotował listę sklepów, które być może mają zostać otwarte w najbliższą niedzielę:

Warszawa przy ul. Złota Wilga

Bartoszyce, ul. Warszawska

Tarnowskie Góry

Węgorzewo

Przecław

Drogomyśl

Łodygowice, ul. Beskidzka 8

Racibórz, ul. Jana 3

Oława, ul. 3 Maja 51A

Jaworzno

Jak mają działać „czytelnie” w Biedronce?

Money.pl dotarł do instrukcji, jaką mieli otrzymać pracownicy Biedronki. Wynika z niej, że w nocy z piątku na sobotę wyznaczone sklepy otrzymają około 140 książek. Stojaki z książkami mają być ustawione w strefie wejścia lub w strefie, w której nie ma żywności, w zależności od kategorii placówki. Wypożyczalnia ma być dostępna dla klientów posiadających kartę lojalnościową Moja Biedronka. Książki będzie można wypożyczyć na dwa tygodnie. Przy wypożyczeniu ma być pobierana kaucja w wysokości 3 zł. Będzie ona zwracana w formie vouchera przy zwrocie książki. Wypożyczenie książek będzie możliwe tylko przy kasach tradycyjnych, przy kasach samoobsługowych nie będzie takiej możliwości.

