Biedronki jednak nie będą czytelniami. Sieć wycofuje się z pomysłu łamania zakazu handlu

Związkowcy z „Solidarności” alarmowali, że pracownicy sieci Biedronka w sierpniowym grafiku zostali przypisani do pracy w niedziele. O sprawie zrobiło się głośno, ale sieć nie chciała komentować doniesień. Biuro prasowe nie odpowiedziało m.in. na nasze pytania w tej sprawie.

Wiceminister ostrzega Biedronkę

Do sprawy odniósł się na antenie Polsatu News wiceminister finansów Artur Soboń. Uważa on, że jeśli Biedronka zdecydowałaby się na taki krok, to musiałaby się liczyć z ostrymi konsekwencjami.

– Mam nadzieję, że to tego nie dojdzie. Ta sieć popełniłaby duży błąd, gdyby wprowadziła takie bezczelne sposoby na łamanie prawa – powiedział Artur Soboń. – Kontrole inspekcji pracy, których mówiła pani minister rodziny i polityki społecznej, to jest właściwa reakcja. Natomiast mam nadzieję, że do takiego omijania zakazu handlu na rympał, nie dojdzie – dodał. – Zdaje się, że nie dojdzie do takiego testowania państwa polskiego, ale jeśli dojdzie, to źle to się skończy dla tych, który będą próbowali to robić – powiedział również.

Biedronka odwołuje swój pomysł

Parę godzin po wypowiedzi wiceministra okazało się, że Biedronka wycofała się ze swojego pomysłu. – Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Biedronka wycofuje się z pracy i z handlu w niedziele.Bardzo się cieszymy z tej decyzji, bo w końcu pracownicy będą mogli dalej cieszyć się wolnymi niedzielami, o co zabiegali bardzo, i my jako związek „Solidarność” – powiedział Alfred Bujara z „Solidarności”. Słowa te padły na nagraniu umieszczonym na profilu facebookowym zaraz po spotkaniu w Sejmie.

