Sprawdzili, gdzie zrobimy najtańsze zakupy. Wcale nie w Biedronce

ASM Sales Force Agency regularnie porównuje ceny koszyka w 13 sieciach handlowych i na tej podstawie ustala, która ma najkorzystniejszą ofertę. W11 na 13 sieci objętych badaniem ceny we wrześniu br. były wyższe niż w sierpniu. Zaskoczyły Polomarket i Lidl, w których zanotowano spadki (odpowiednio 2,20 proc. i 1,52 proc.). Średnia cena koszyka zakupowego we wrześniu br. wyniosła 260,84 zł. To wzrost o 6,40 zł, czyli 2,51 proc. w porównaniu do sierpnia br. Największe podwyżki odnotowano w sieci Kaufland (7,98 proc.).

Koszyk droższy o 10,81 proc.

– Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 199,78 zł (więcej o 1,13 zł niż w sierpniu), natomiast koszyk produktów najdroższych – 321,22 zł (więcej o 23,03 zł niż w sierpniu). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem we wrześniu 2022 r. wyniosła 121,44 zł i jest ona o 21,90 zł wyższa niż w sierpniu – wyjaśniają autorzy badania.

Suma koszyka minimalnego we wrześniu 2022 r. była wyższa o 10,81 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był we wrześniu 2022 r. droższy o 11,29 proc. niż w 2021 r.

Na pierwszym miejscu rankingu najtańszych sieci utrzymuje się Auchan: badany koszyk zakupowy wyniósł 232,05 zł. To o 12,05 zł więcej niż najtańszy koszyk w sierpniu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 0,28 zł (Lidl) i 19,87 zł (Biedronka).

Najwięcej najtańszych grup produktowych (po 4) można było znaleźć w sieci Auchan (dodatki, mięso wędliny i ryby, słodycze, produkty sypkie) oraz w sklepach Lidl (chemia domowa i kosmetyki, mrożonki, napoje, używki i piwo). Ani jednej najtańszej grupy produktów, nie było we wrześniu w sieciach: Biedronka, Carrefour, Dino, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Makro Cash & Carry, Netto, Polomarket.

Czytaj też:

Litwiniuk z RPP: Ceny oczywiście nie spadną. Będą rosły w mniejszym tempieCzytaj też:

Przeanalizowali ceny w 13 sieciach. Gdzie zakupy są najtańsze?