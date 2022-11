Picie piwa po polsku. Większość konsumentów robi to przynajmniej raz w tygodniu

Patrząc na okoliczności spożywania tego napoju, można stwierdzić, że Polacy sięgają po niego przede wszystkim podczas wyjazdów wakacyjnych. Z kolei najczęściej wskazywanym miejscem picia piwa jest własny dom. Natomiast uwzględniając opakowanie, wybór pada głównie na butelkę – wynika z raportu „Smart shopper kategorii Piwo 2022”.Jak wynika z raportu autorstwa Grupy BLIX i Kantar Polska, 31 proc. respondentów pije piwo 2-3 razy w tygodniu. 25 proc. ankietowanych robi to raz w tygodniu, 17 proc. – 2-3 razy w miesiącu, a 11 proc. – 4-6 razy w tygodniu. Dalej mamy takie odpowiedzi, jak codziennie (8 proc.), raz w miesiącu (5 proc.), co 2-3 miesiące (2 proc.) i co 4-6 miesięcy lub rzadziej (1 proc.).

Polska to jeden z najważniejszych rynków piwnych w Europie

– Polska należy do największych rynków piwnych w Europie, ale od 2019 roku obserwujemy u nas trend spadkowy. Od tego czasu konsumpcja zmalała już o ok. 8 litrów na głowę statystycznego mieszkańca, do poziomu niespełna 93 litrów, co jest wynikiem najniższym od 2010 roku. Wniosek z badania jest zatem oczywisty. Częstotliwość spożycia wśród wielu konsumentów utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Ale jednocześnie zmniejsza się ilość wypijanego przez nich piwa – komentuje Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie (ZPPP-BP).

Z raportu wiemy też, jak często ankietowani spożywają poszczególne kategorie piwa. W tym przypadku ankietowani udzielili odpowiedzi na pytanie w skali Likerta 1-5. Na pierwszej pozycji znajdują się lagery (3,2). Dalej są piwa smakowe (2,69), bezalkoholowe (2,54) oraz regionalne (2,37). Natomiast na końcu listy widać piwa mocne (1,56), kraftowe (2,14) i specjalne (2,27).

– Powyższe dane nie są zaskoczeniem. Lagery stanowią ok. 80 proc. wszystkich piw na rynku, choć ich udział systematycznie maleje. Można spodziewać się kontynuacji tego trendu oraz dalszych wzrostów piw 0 proc., które dla wielu konsumentów stanowią pożądaną alternatywę wobec napojów z alkoholem – stwierdza dyrektor Morzycki.

Rozmówca z ZPPP-BP zauważył, że od lat obserwujemy spadek zainteresowania piwami mocnymi. – W 2021 roku stanowiły one zaledwie kilka procent całego rynku piwa. Ten wynik jest całkowicie spójny z innymi danymi rynkowymi, które wskazują, że konsumenci w większym stopniu cenią sobie walory smakowe niż zawartość alkoholu. Dlatego na wysokich miejscach znalazły się rosnące od dłuższego czasu segmenty piw smakowych oraz bezalkoholowych – dodał.

Czytaj też:

Czy piwo jest dobre dla zdrowia? Zaskakujące wieści ze świata nauki