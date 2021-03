Kolejne luzowanie obostrzeń w Polsce? Mateusz Morawiecki: Trzymajmy rękę na pulsie

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej został zapytany, czy jeszcze w lutym możemy się spodziewać kolejnych decyzji o luzowaniu obostrzeń. – Dzień po dniu obserwujemy kilka parametrów. Po pierwsze to są oczywiście nowe zakażenia, liczba zgonów, liczba zajętych łóżek covidowych, liczba łóżek covidowych zajętych przez pacjentów podłączonych do respiratorów – powiedział premier i wspomniał o nowych wariantach koronawirusa odkrytych w Wielkiej Brytanii i RPA.

Z duszą na ramieniu, obserwując te parametry, zdecydowaliśmy się w ostatnich trzech tygodniach znieść pewne restrykcje. (...) Jeżeli ewolucja będzie nadal pozytywna, to owszem będziemy planowali zmiany w kierunku kolejnego złagodzenia obostrzeń, ale musimy też mieć świadomość tego, że jeżeli sytuacja się pogorszy, to niestety będziemy musieli wrócić do poprzednich regulacji w zakresie obostrzeń pandemicznych – powiedział Mateusz Morawiecki.