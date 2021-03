Prezydent w Zakopanem, przedsiębiorcy przygotowali prezent. „Ciupagi hańby”

– To jest taki, można powiedzieć, symboliczny podarunek dla pana prezydenta, czyli ciupagi hańby. Hańby związanej z tym, w jaki sposób się z nami postępuje, z nami przedsiębiorcami, nie tylko na Podhalu, ale w całej Polsce. Mam tu na myśli wszystkie branże powiązane z hotelarstwem, gastronomią i wszystkie poboczne gałęzie – powiedział rozmówca portalu 24tp.pl.

Mężczyzna narzekał, że pomoc od rządu jest delikatnie mówiąc niewystarczająca. – Manifestujemy to, w jaki sposób rząd z nami pogrywa, w jaki sposób medialnie okłamują nas wszystkich, a przede wszystkim rodaków, swoich wyborców, jak to wspaniałomyślnie nam pomagają. My tej pomocy naprawdę nie otrzymujemy praktycznie w ogóle albo otrzymujemy ją w sposób taki, że po prostu nie starcza na nic – kontynuował przedsiębiorca.

Andrzej Duda w Zakopanem. Wziął udział w akcji charytatywnej

W niedzielę 7 marca Andrzej Duda wziął udział w charytatywnych zawodach w Zakopanem. Prezydent podkreślił, że cel „12H Slalom Maraton” jest ponadczasowy. – Poczytuję sobie za zaszczyt, że po raz kolejny mogę być z państwem, mogę zjechać na tym slalomie gigancie, gdzie każdy zjazd, każdy pokonany metr służy temu, aby wspierać integrację dzieci i młodzieży i ich możliwości rozwojowe. Dziękuję miastu Zakopane za to, że sprzyja temu wydarzeniu – powiedział prezydent.